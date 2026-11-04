ஹிந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமைகளில் அரசு தலையிடக் கூடாது: ஹெச்.ராஜா
ஹிந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமைகளில் அரசு தலையிடக் கூடாது: ஹெச்.ராஜா
ADDED : நவ 04, 2026 07:57 PM
வேலுார்: ‘‘காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல், ஒரு தேசத்துரோகி போல செயல்படுவது தான், எஸ்.ஐ.ஆருக்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு காரணம்,’’ என, பா.ஜ., மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா தெரிவித்தார்.
வேலுாரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், சட்டம் – ஒழுங்கு மிக மோசமாகி விட்டது. கடந்த வாரம் வீடு புகுந்து, நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர். விலைவாசி பற்றி பேசவே முடியாது; அந்த அளவுக்கு ஒரு நிர்வாக சீர்கேடான ஆட்சியாக, விஜய் ஆட்சி உள்ளது.
விஜயதசமி அன்று, குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கு தடங்கல்கள் விதிக்கப்படுகின்றன. இது இந்த நாட்டின் பண்பாடு, கலாச்சாரம். முதல்வர், சபாநாயகர், நிதி அமைச்சர் ஆகியோர் கிறிஸ்துவராக இருப்பதால், தமிழகத்தையே கிறிஸ்துவமயமாக்கி விட்டதாக சிலர் நினைக்கின்றனர். இது, மதச்சார்பற்ற அரசு என நிரூபிக்க வேண்டும்; ஹிந்துக்களின் பழக்க வழக்கங்களில், வழிபாட்டு உரிமைகளில் அரசு தலையிடக்கூடாது.
முதல்வர் விஜய், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்றபோது, விதிகளின்படி கையெழுத்து போட்டுவிட்டு தான் சென்றார். ஆனால், மதுரை மத்திய தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபா, இஸ்லாமிய அடையாளத்துடன் கோவிலுக்குள் சென்றார்.
ஹிந்துக்களை அடிமைப்படுத்தி விட்டோம் என, தமிழகத்தில் சில ஆளுங்கட்சி தலைவர்கள் குறிப்பாக உணர்த்துகின்றனர்; இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. ஹிந்து மதத்தை அழித்து விட்டோம் என இந்த அரசு நினைக்குமானால், அது தவறு; அதை கண்டிக்கிறோம்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்க்கின்றன; போராட்டம் நடத்துகின்றன. எஸ்.ஐ.ஆரால், தன் ஓட்டு நீக்கப்பட்டதாக யாராவது ஒருவராவது புகார் அளித்துள்ளாரா? காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல், ஒரு தேசத்துரோகி போல செயல்படுவது தான், இதற்கெல்லாம் காரணம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.