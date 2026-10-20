‘தினமலர்’ மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ மற்றும் ‘வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்’ இணைந்து நடத்திய ‘அ’னா... ‘ஆ’வன்னா... அரிச்சுவடியில் குதுாகலித்த குட்டீஸ்!
‘தினமலர்’ மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ மற்றும் ‘வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்’ இணைந்து நடத்திய ‘அ’னா... ‘ஆ’வன்னா... அரிச்சுவடியில் குதுாகலித்த குட்டீஸ்!
ADDED : அக் 20, 2026 08:53 PM
சென்னை: ‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான, ‘பட்டம்’ இதழ் மற்றும் வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ் சார்பில், விஜயதசமி நளான நேற்று, 2 முதல் 4 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, ‘அ’கரம் கற்பிக்கும், ‘அ’னா... ‘ஆ’வன்னா... அரிச்சுவடி ஆரம்பம் என்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி, சென்னையில் ஐந்து இடங்களில் விமரிசையாக நடந்தது.
‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ் சார்பில், ஆண்டுதோறும், 2 முதல் 4 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, ‘அ’கரம் கற்பிக்கும், ‘அரிச்சுவடி ஆரம்பம்’ என்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
எட்டாவது ஆண்டாக, வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நேற்று, அம்பத்துார் – சூரப்பட்டு, மாம்பாக்கம், படப்பை ஆகிய இடங்களில் உள்ள வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளிகள், கிழக்கு தாம்பரம், ஸ்ரீ சங்கர வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, வடபழனி முருகன் கோவில் என, ஐந்து இடங்களில் நேற்று நடந்தது.
இதில், வடபழனி முருகன் கோவில் தக்காரும், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் கோவை பதிப்பு வெளியீட்டாளருமான எல்.ஆதிமூலம், சென்னை ஐ.ஐ.டி., இயக்குனர் காமகோடி, டாக்டர் செங்கோட்டுவேலு, எழுத்தாளர் லேணா தமிழ்வாணன் ஆகியோர் பங்கேற்று, பிஞ்சு குழந்தைகளின் ஆள்காட்டி விரல்களைப் பிடித்து, ‘அ’கரம் எழுத வைத்தனர்.
இதில், பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டிகளுடன், குட்டீஸ்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர். குழந்தைகளின் உற்சாகத்திற்கு தடை ஏற்படாத வகையில், அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக செய்யப்பட்டிருந்தன.
அரங்கத்திற்கு வந்தவுடன், தங்கள் கைரேகையை பதிவது முதல், ‘செல்பி’ அரங்கில் குடும்பத்துடன் படம் எடுப்பது வரை மகிழ்ச்சிக்கு குறைவே இல்லை. கிழக்கு தாம்பரம் சங்கரா பள்ளி முதல்வர் பத்மாவதியும், குழந்தைகளின் விரல்களைப் பிடித்து, ‘அ’கரம் எழுத வைத்தார்.
அரிச்சுவடி எழுதிய குழந்தைகளுக்கு, அவர்களின் புகைப்படத்துடன் கூடிய, ‛தினமலர்’ நாளிதழின் சான்றிதழ் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு, ‘டி – ஷர்ட்’ உடன் தலா, 1,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள, அழகிய பை, ஓவிய புத்தகம், கலர் பென்சில் என, எல்.கே.ஜி., படிப்புக்கு தேவையான தொகுப்பு பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், குளிர்பானம், பிஸ்கெட், பழம் ஆகியவையும் வழங்கப்பட்டன. அத்துடன், வடபழனி முருகன் கோவிலில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களுக்கு, ஆவின் நிறுவனம் சார்பில் இலவசமாக பால் வழங்கப்பட்டது. குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல், அவருடன் வந்திருந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.