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﻿ 64 மாதமாக முடங்கிய உப்பூர் மின் திட்டம் த.வெ.க., அரசும் ஆய்வு செய்ய போகிறதாம்

﻿ 64 மாதமாக முடங்கிய உப்பூர் மின் திட்டம் த.வெ.க., அரசும் ஆய்வு செய்ய போகிறதாம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:20 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:20 AM

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சென்னை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உப்பூரில், 64 மாதங்களாக முடங்கியுள்ள அனல் மின் திட்டத்தை, மீண்டும் ஆய்வு செய்ய, த.வெ.க., அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உப்பூரில் தலா, 800 மெகா வாட் திறனில், இரு அலகுகள் உடைய அனல் மின் நிலையம் அமைக்க, 2017ல் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் வாயிலாக பணிகளை மின் வாரியம் தொடங்கியது.

மொத்த திட்டச்செலவு 12,776 கோடி ரூபாய். மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குள் கட்டுமான பணிகளை முடிக்க திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், 2021 மார்ச்சில் பசுமை தீர்ப்பாயம் தடை விதித்ததால், கட்டுமான பணிகள் முடங்கின.

அதன்பின், 64 மாதங்களாக இத்திட்டத்தில் எந்த பணிகளும் நடக்கவில்லை. உப்பூர் மின் திட்டத்திற்கு நிலக்கரி எடுத்து வர, துாத்துக்குடியில் இருந்து 28 கி.மீ.,க்கு தனி ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும்.

எனவே, உப்பூர் மின் திட்டத்தை, துாத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் அருகே மாற்ற, மின் வாரிய இயக்குநர்கள் குழு, 2021 ஏப்ரலில் ஒப்புதல் அளித்தது.

தி.மு.க., ஆட்சி அமைந்ததும், உப்பூர் மின் திட்டத்தை அங்கேயே தொடரலாமா அல்லது உடன்குடிக்கு மாற்றலாமா என அரசிடம் மின் வாரியம் ஆலோசனை கேட்டது.

இந்த பணியில் ஐந்து ஆண்டுகள் வீணடிக்கப்பட்டு, ஆட்சி முடிவடையும் நிலையில் உடன்குடிக்கு மாற்றி, 800 மெகா வாட் திறனில் புதிய அனல் மின் நிலையம் அமைக்க, தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது.

தற்போது, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, முதல்வராக விஜய் உள்ளார். அத்திட்டத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்து, அதற்கு ஏற்ப பணிகளை தொடங்க, அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் தரப்பில் உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.

ரூ.5,000 கோடி செலவு மின் வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: உப்பூரில் 30 சதவீத பணிகளுடன் திட்டம் முடங்கியுள்ளது. இதுவரை, கடனுக்கான வட்டி சேர்த்து, 5,000 கோடி ரூபாய் செலவாகிஉள்ளது. உப்பூர் மின் நிலையத்திற்கு ரயிலில் மட்டுமே நிலக்கரி எடுத்து வர வேண்டி இருக்கும். இதனால் செலவு கூடும். ஜெயலலிதா அறிவித்த திட்டம் என்பதால் தான், பழனிசாமி முதல்வராக இருந்தபோது, அத்திட்டத்தை தொடர்ந்தார். இருப்பினும், மின் வாரிய நிதி நெருக்கடி கருதி, அந்த ஆட்சியிலேயே உடன்குடிக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. தி.மு.க., ஆட்சியில் அதை தொடர்ந்திருந்தால், திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்திருக்கும். ஆய்வில் தாமதம் செய்யப்பட்டு, இறுதியாக உடன்குடியில் அமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. தற்போது, அங்கு பணிகளை தொடங்கினால், மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், இந்த ஆட்சியிலும் திட்டத்தை ஆய்வு செய்து, செயல்படுத்த உள்ளனர். இதனால், கடந்த ஆட்சியில் ஏற்பட்டது போல இப்போதும் ஆய்வில் தாமதம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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