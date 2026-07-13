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அண்ணாமலை இயக்கத்தால் த.வெ.க.,வுக்கு பாதிப்பில்லை
அண்ணாமலை இயக்கத்தால் த.வெ.க.,வுக்கு பாதிப்பில்லை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:23 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:23 AM
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தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஓட்டளித்த அனைவரும் இளைஞர்கள், பெண்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள்; அவர்கள் வேறு. அண்ணாமலையின் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் மாநாட்டுக்கு செல்லும் இளைஞர்கள் வேறு. எனவே, அண்ணாமலையின் இயக்கத்தால் த.வெ.க.,வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை.
கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி கேள்வி கேட்போர், துாத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை வழங்கியபோ து ஏன் கேள்வி எழுப்பவில்லை?
- செங்கோட்டையன்,
தமிழக அமைச்சர், த.வெ.க.,