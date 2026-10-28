மழையால் பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் 72 அடியை எட்டியது
மழையால் பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் 72 அடியை எட்டியது
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
புன்செய்புளியம்பட்டி: நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்த கன மழையால், பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம், நேற்று, 72 அடியை எட்டியது.
ஈரோடு மாவட்டத்தின், முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பவானிசாகர் அணை, 105 அடி உயரம். 32.8 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்டது. அணை மூலம் ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள, 2 லட்சத்து, 47 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.
நீர்பிடிப்பு பகுதியான நீலகிரி மலை பகுதியில், சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பவானி ஆறு மற்றும் மாயாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து, அணை நீர்மட்டம் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது.
அணைக்கு நீர் வரத்து இன்று (அக்.,28) வினாடிக்கு, 2,605 கன அடியாக இருந்தது. அணை நீர்மட்டம், 72 அடியாக உயர்ந்தது. அணையில் நீர் இருப்பு, 11.8 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. மாவட்டம் முழுதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளதால், அணையில் இருந்து பாசனத்துக்காக நீர் திறப்பு முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் தேவைக்காக, 105 கன அடி தண்ணீர் மட்டும் வெளியேற்றப்படுகிறது. பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.