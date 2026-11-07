உலக தர மருத்துவ சேவை இனி ஒரே கிளிக்கில்...

UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
–சேதுராமன் சாத்தப்பன்–
மருத்துவ சுற்றுலாவின் உலகளாவிய சந்தை, 2030-ல் ஆண்டில் 27 லட்சத்து 17 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு, ஒரு லட்சத்து 52 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என, ‘பார்ச்சூன் பிசினஸ் இன்சைட்ஸ்’ கூறுகிறது. இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, நோயாளிகள் தங்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சைக்கு எந்த நாட்டில் சிறந்த மருத்துவமனை உள்ளது, எந்த மருத்துவரை அணுகலாம், சிகிச்சைக்கான தோராயமான செலவு எவ்வளவு என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள, ‘க்யூர்மீஅப்ராட்’ உதவுகிறது.
காஸ்மடாலஜி மற்றும் பிளாஸ்டிக் அறுவைச் சிகிச்சை, முடி மாற்று சிகிச்சை, பல் மருத்துவம், கருத்தரிப்பு சிகிச்சை, ஐ.வி.எப்., புற்றுநோய் சிகிச்சை, எலும்பு மற்றும் மூட்டு சிகிச்சை, காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவம், மகளிர் மருத்துவம், லேசர் சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவப் பிரிவுகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
நோயாளிகள் தங்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சையை தேர்ந்தெடுத்து, பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்களின் விவரங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். மருத்துவமனைகளின் வசதிகள், மருத்துவர்களின் அனுபவம், நோயாளிகளின் கருத்துகள், சிகிச்சைக்கான மதிப்பீட்டுச் செலவு போன்ற தகவல்களை ஒரே இடத்தில் பெறுவது இதன் சிறப்பம்சம்.
இந்தியாவில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனை, மேக்ஸ் மருத்துவமனை போன்ற நிறுவனங்களுடன் மட்டுமல்லாமல், துருக்கி, தாய்லாந்து, தென்கொரியா மற்றும் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளின் விவரங்களையும் இந்த இணையதளம் வழங்குகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு
இந்தத் தளத்தின் முக்கியமான சிறப்பம்சம் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பப் பயன்பாடாகும். நோயாளிகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான தோராயமான செலவைக் கணக்கிடுதல், மருத்துவமனைகளைத் தேடுதல், சிகிச்சைத் திட்டமிடுதல், மருத்துவ ஆலோசனைக்கான தொடர்புகளை ஏற்படுத்துதல் போன்ற பணிகளுக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. இது நோயாளிகளையும் மருத்துவமனைகளையும் இணைக்கும் தகவல் மற்றும் சேவை ஒருங்கிணைப்புத் தளமாகச் செயல்படுகிறது.
சந்தேகங்களுக்கு:
இ–மெயில்: sethuraman.sathappan@gmail.com, மொபைல் போன்: 9820451259, இணையதளம்: www.startupandbusinessnews.com