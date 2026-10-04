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ஜவுளி கடையில் ரூ.4.25 லட்சம் திருட்டு

ஜவுளி கடையில் ரூ.4.25 லட்சம் திருட்டு

UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 04, 2026 07:08 PM

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UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 04, 2026 07:08 PM

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சேலம்:

சேலம் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே, ‘கோல்டன் ஹவுஸ்’ ஜவுளிக்கடை உள்ளது. கடை மேலாளராக சேலம் அம்மாபேட்டையை சேர்ந்த சிவானந்தமுருகன், 44, பணிபுரிகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:30 மணிக்கு கடையை ஊழியர் பூட்டி விட்டு, மின் கசிவை தவிர்க்க மின் சப்ளையை துண்டித்து சென்றனர்.

சிவானந்தமுருகன் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள், நேற்று காலை, 9:30 மணிக்கு கடையை திறந்தனர். இரண்டாவது மாடிக்கு சென்றபோது ‘லிப்ட்’ கேட் பூட்டு, உடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து கடையில் பார்த்தபோது, கீழ்தளத்தில் இருந்த கல்லா பெட்டி உடைக்கப்பட்டு, 4.25 லட்சம் ரூபாய் திருட்டுபோனது தெரிந்தது.

சில அடி தொலைவில் உள்ள, சேலம் டவுன் போலீசில் புகார் தரப்பட்டது. போலீசார் ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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