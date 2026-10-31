தேனி, புழல் எஸ்கேப் சம்பவங்கள் எதிரொலி; நன்னடத்தை கைதிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க் மூடல்
தேனி, புழல் எஸ்கேப் சம்பவங்கள் எதிரொலி; நன்னடத்தை கைதிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க் மூடல்
ADDED : அக் 31, 2026 10:03 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:03 PM
திருநெல்வேலி மத்திய சிறை நிர்வாகம் சார்பில் 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நன்னடத்தை கைதிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க், கைதிகள் தப்பியோட்டம் எதிரொலியாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூடப்பட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி கிளைச்சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர். அவர்கள் பலகட்ட தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் பிடிக்கப்பட்டு மீண்டும் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
தேனியை போன்றே சென்னையை அடுத்த புழல் சிறையில் இருந்தும் கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்கள் அரங்கேறின. தொடரும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் எதிரொலியாக சிறைச்சாலைகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
தேனி மற்றும் புழல் சம்பவங்களால் வேலூர் மத்திய சிறைத்துறை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்க், உணவகம், இறைச்சிக்கடைகள், மறு உத்தரவு வரும் வரை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.
இதே போன்று திருநெல்வேலி மத்திய சிறை நிர்வாகம் சார்பில் 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நன்னடத்தை கைதிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க், கைதிகள் தப்பியோட்டம் எதிரொலியாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூடப்பட்டுள்ளது.