ஏதேதோ புகார்கள் வருகின்றன விடுதி கட்டுப்பாட்டு அறையில் புலம்பல்
ஏதேதோ புகார்கள் வருகின்றன விடுதி கட்டுப்பாட்டு அறையில் புலம்பல்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:55 PM
சென்னை: விடுதி மாணவர்கள், தங்கள் குறைகளை தெரிவிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு, மாணவர்களிடமிருந்து வருவதை விட, மற்றவர்களிடம் இருந்து, பொது பிரச்னைகள் குறித்த புகார்கள் அதிகம் வருகின்றன என, கட்டுப்பாட்டு துறை ஊழியர்கள் புலம்புகின்றனர்.
தமிழகம் முழுதும் உள்ள, சமூக நீதி விடுதிகளில், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள், தங்கி படித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு வழங்கப்படுகிறது. பல விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவுகள் சரியில்லை என, மாணவர்கள் குற்றம்சாட்டி வந்தனர். மாணவர்களின் தேவைகளையும், குறைகளையும் கண்டறிய, கடந்த செப், 23ம் தேதி, சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள, ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகத்தில், 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டது.
மாணவர்கள் தங்கள் புகார்களை தெரிவிக்க, தொலைபேசி மற்றும் ‘வாட்ஸாப்’ எண்; 73388 01456 அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழகம் முழுதும் உள்ள சமூக நீதி விடுதி மாணவர்கள், பல்வேறு புகார்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தினமும், ஐந்து முதல் 10 புகார்கள் வருகின்றன. ஓரிரு புகார்கள் மட்டுமே, விடுதி மாணவர்கள் அளிக்கும் புகாராக உள்ளது.
சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசை, நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என, அதிக அளவில், தொலைபேசி அழைப்புகள் வருகின்றன. மேலும், ‘சுடுகாடு வேண்டும். சுடுகாட்டுக்கு பாதை வேண்டும்’ என, பொது பிரச்னைகள் தொடர்பாக, அதிக புகார்கள் வருகின்றன என, கட்டுப்பாட்டு அலுவலக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.
‘சமூக நீதித் துறை விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்கள் புகார் தெரிவிக்கவே, இந்த கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தயக்கமின்றி தொடர்பு கொள்ளலாம். அவர்கள் தெரிவிக்கும் புகார்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, சமூக நீதித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.