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நம்மை நம்பியே கோட்டையில் முதல்வர் இருக்கிறார்; அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி

நம்மை நம்பியே கோட்டையில் முதல்வர் இருக்கிறார்; அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:18 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:18 PM

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தென்காசி: நம்மை நம்பியே கோட்டையில் முதல்வர் இருக்கிறார் என அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்தார்.

தென்காசியில் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் சமூக நலத்துறை மற்றும் மகளிர் நலத்துறை சார்பில் துறை அதிகாரிகளுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் ரஞ்சித் சிங் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில், அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கலந்து கொண்டார். தொடர்ந்து அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேசியதாவது:

நான் உங்களில் ஒருவராக, உங்கள் சகோதரியாக இங்கு வந்துள்ளேன். இது மக்களுக்கான ஆட்சி நடைபெறும் காலம். இந்த துறை தொடர்பான எந்த குறைகள் இருந்தாலும் என்னை எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம். உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பேன்.

தமிழகத்திலேயே நம் துறை மட்டுமே முக்கியமான துறை. எனவே, எந்த தவறும் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். நம்மை நம்பித்தான், கோட்டையில் முதல்வர் இருக்கிறார். எனவே, எந்த ஒரு தவறும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். தவறு நடக்கவும் நான் விடமாட்டேன்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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