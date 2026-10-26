முதல்வர் – கவர்னர் இடையே சுமுகமான புரிதல் உள்ளது

ADDED : அக் 26, 2026 10:05 PM
கடந்த காலங்களில் கவர்னர்களுக்கும் முதல்வர்களுக்கும் இடையே மோதல் நிலவியது. தற்போது முதல்வருக்கும் கவர்னருக்கும் இடையே சுமுகமான புரிதல் உள்ளது. கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் மீண்டும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
துணைவேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால், மூத்த பேராசிரியர்கள் குழு வாயிலாக, பொறுப்பு துணைவேந்தர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு கல்லுாரிகளில் காலியாக உள்ள 2,700 பேராசிரியர் பணியிடங்கள், ஒரு மாதத்திலும், மீதமுள்ள 9,000 காலி இடங்கள், இரு ஆண்டுகளில் நிரப்பப்படும்.
தமிழகத்தில், காமராஜர் ஆட்சி நடக்கிறது. அவர் பெயரில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. நீண்டகால காத்திருப்புக்கு பின், அமைச்சரவையில், காங்., இடம் பெற்றுள்ளது; இருவர் அமைச்சராக இருப்பது, எங்களுக்கு போதுமானது.
– விஸ்வநாதன்,
தமிழக அமைச்சர், காங்கிரஸ்