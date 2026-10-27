மோடி ஆட்சியில் வேதனைகள் அதிகம்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
குஜராத் முதல்வராக, 12.5 ஆண்டுகள், இந்தியாவின் பிரதமராக, 12.5 ஆண்டுகள் என, 25 ஆண்டுகள் பதவி வகித்ததற்காக, பிரதமர் மோடியை பா.ஜ.,வினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். கடந்த, 2014ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சியில், ஒவ்வொரு இந்தியரின் மீதும் தனி நபர் கடன், 43 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்தது.
கடந்த, 2025ல், 164 லட்சம் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. மக்கள் மீது மறைமுகமாக விதிக்கப்படுகிற, ஜி.எஸ்.டி.,யால், பிரதமர் மோடி அரசு, தன் கஜனாவை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. நாடு முழுதும் வெறுப்பு பேச்சுகள், வன்முறைகள் தலைவிரித்தாடி வருகின்றன. விலைவாசி உயர்வால், உணவு, எரிபொருள், வீடு, மருத்துவம் மற்றும் கல்விச் செலவுகள், குடும்பங்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கின்றன.
இப்படி பிரதமர் மோடி ஆட்சியில், அவலங்களின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. இந்திய அரசியல் வரலாற்றில், 25 ஆண்டு கால பிரதமர் மோடி ஆட்சி, ஒரு கருப்பு அத்தியாயமாகவே பதிவு செய்யப்படும். அவரது ஆட்சியில் சாதனைகள் இல்லை; வேதனைகள் தான் அதிகம்.
– மாணிக்கம் தாகூர்,
காங்., தமிழக தலைவர்.