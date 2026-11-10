மாவு இருக்கு; கரண்டி இருக்கு தோசை சுட கல் இல்லை சமூக நீதி விடுதிகளில் குமுறல்
மாவு இருக்கு; கரண்டி இருக்கு தோசை சுட கல் இல்லை சமூக நீதி விடுதிகளில் குமுறல்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:53 PM
சென்னை: ‘புதிய உணவு பட்டியலில் தோசை சேர்க்கபட்டு உள்ளது; ஆனால், தோசை சுடுவதற்கான தோசைக்கல் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை’ என, சமூக நீதி விடுதி சமையலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
தமிழகம் முழுதும் சமூக நீதித்துறை சார்பில், மாணவர் விடுதிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு, மூன்று வேளை உணவு இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
சமூக நீதித் துறை சார்பில், கடந்த மாதம் புதிய உணவுப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அந்த பட்டியலில், வாரத்தில் செவ்வாய், சனி, ஞாயிறு உள்ளிட்ட மூன்று நாட்கள், இரவு உணவாக, தோசை வழங்கப்படும் என, தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், விடுதிகளில் தோசை சுடுவதற்கு தேவையான தோசைக்கல் இல்லாததால், தோசை வழங்க முடியவில்லை என விடுதி சமையலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், தோசைக்கு பதிலாக, இட்லி உள்ளிட்ட உணவுகள் வழங்கி வருவதாகவும் கூறுகின்றனர்.
‘புதிய உணவு பட்டியலை வெளியிடும் முன், அதற்கான பாத்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை, அரசு முன்பே வழங்கி இருந்தால், இதுபோல் நடந்து இருக்காது’ என, விடுதி சமையலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அதிகாரிகள் சிலர் கூறியதாவது;
மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது புதிய உணவு பட்டியலில் தோசை உள்ளிட்ட சில உணவுகள் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளன. தோசை சுடுவதற்கு, விரைவில் தோசைக்கல் வழங்கப்படும். அதற்கான டெண்டர் விடும் பணி விரைவில் தொடங்கும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.