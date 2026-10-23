‘அரசியலுக்கு நடிகர் தனுஷ் வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு’
‘அரசியலுக்கு நடிகர் தனுஷ் வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு’
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
தாராபுரத்தில், முதல்வர் பிரசாரம் செய்யும் இடத்தில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா வேண்டுமென்றே குறுக்கிட்டார். அதனால், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி எல்லாம் கிடையாது.
நடிகர் தனுஷ் எனக்கு நல்ல நண்பர். அவர் அடுத்தகட்டத்திற்கு போகிறார் என்பது, நீங்கள் சொல்லித்தான் தெரிகிறது. ஆனால், அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. நான் அரசியலில் இருக்கிறேன். லஞ்சம் ஒழிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளால், விஜய் அரசியல் மக்களிடம் சென்றடைந்துள்ளது.
ஜனநாயக நாட்டில் யாரும் அரசியலுக்கு வரலாம். தனுஷ் வந்தால் வாழ்த்துக்கள். ஆர்.கே. நகர் தொகுதிக்கு, தனி வார் ரூம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் ஊழியர்கள் இருப்பர். பொதுமக்கள், 8925819481, 8925819482, 8925819483 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொண்டு, புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.
–மரியவில்சன்,
தமிழக நிதி அமைச்சர், த.வெ.க., .