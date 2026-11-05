நாமக்கல்லில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை: அமைச்சர்
நாமக்கல்லில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை: அமைச்சர்
ADDED : நவ 05, 2026 05:10 AM
சேலம்: சேலம் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனை மற்றும் கால்நடை மருந்தக செயல்பாடுகள் குறித்து, அமைச்சர் கமலி நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து அவர் அளித்த பேட்டி:
மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனை மருந்தகங்களில் ஆய்வு செய்து, கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறியப்பட்டது. கால்நடைகள் இறந்தால், முறையான பரிசோதனை செய்து, எதனால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது என்பது குறித்து கண்டறியப்படும்.
கால்நடைத்துறையில் காலியாக இருக்கும் உதவியாளர், ஆய்வாளர் பணியிடம் விரைவில் நிரப்பப்படும். தலைவாசலில் உள்ள கால்நடை உயர்ரக ஆராய்ச்சி பூங்கா செயல்பாட்டில் உள்ளது. அங்கு கூடுதல் வசதிகள் தேவைப்படும் எனில், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கிடையாது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக மல்லுார், கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டி, பனமரத்துப்பட்டி, சீலநாயக்கன்பட்டி, மிட்டா அய்யம்பெருமாம்பட்டி கால்நடை மருந்தகங்களில் ஆய்வு செய்து, செயற்கை முறை கருவூட்டல் குறியீடு, சாதனை, மருந்துகள் இருப்பு, விழிப்புணர்வு பணி, சிகிச்சை முறைகள் குறித்து, மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார். த.வெ.க.,வின், சேலம் வடக்கு தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., சிவக்குமார், ஆர்.டி.ஓ., உதயகுமார், கால்நடை மண்டல இணை இயக்குனர் முருகன் உள்பட பலர் உடனிருந்தனர்.