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தமிழகத்தில் அதிக வீரியம் கொண்ட கொரோனா இல்லை; சுகாதாரத்துறை

தமிழகத்தில் அதிக வீரியம் கொண்ட கொரோனா இல்லை; சுகாதாரத்துறை

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:36 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:36 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் அதிக வீரியம் கொண்ட கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

அண்மையில் ஆந்திராவில் கொரோனா தொற்று பாதித்து இருவர் உயிரிழந்த நிலையில், சுகாதாரத்துறை இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. மேலும், கூறியதாவது; தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டுகளை விட தற்போது தொற்று பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளது. நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை தொடர்ந்து கண்காணித்து தேவையான அனைத்து தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

தற்போது பரவும் தொற்று லேசான வீரியத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. அதுவும், குறைவான அளவிலேயே பரவி வருகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும், இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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