உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தகவல்
உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தகவல்
UPDATED : அக் 11, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 10, 2026 11:46 PM
சென்னை: ‘‘தமிழகத்தில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை. அரிசி உள்ளிட்ட தேவையான உணவு பொருட்கள் உள்ளன,’’ என, உணவு துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
அவரது பேட்டி:
உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு எங்கும் இல்லை. விலைவாசி ஏற்றத்தை தடுக்க, 61 பொருட்களின் விலைகள் தினமும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. அரிசி, சர்க்கரை விலை உயரவில்லை; சராசரியாக தான் உள்ளது.
மழை காலம் வந்தால், சில பொருட்களின் விலை அதிகம் இருக்கும். மழை காலம் முடிவடைந்ததும் விலைகள் குறையும். பண்டிகை காலத்தில் விலை உயரும் பின், குறையும்.
இதுதான் நடைமுறையில் உள்ளது. வேறு எந்தவிதமான உணவு பொருட்கள் உற்பத்தி தட்டுப்பாடோ, விலை ஏற்றமோ இல்லை. கர்நாடகா பொன்னி அரிசி, தெலுங்கானாவில் இருந்து பொன்னி அரிசி வர வேண்டியுள்ளது.
எப்போதும் செப்., அக்., நவ., மாதங்களில், தமிழகத்தில் நெல் சாகுபடி குறைவாக இருக்கும். ஜனவரிக்கு பின் சம்பா சாகுபடி வரும்போது அதிகரிக்கும்.
கடந்த ஆண்டில், செப்., முதல் நவ., வரை, 13 லட்சம் டன் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. இந்தாண்டு, 6 லட்சம் டன் வர வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி முதல் நெல் வரத்து அதிகம் இருக்கும்.
தமிழகத்தில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை. தேவையான அளவுக்கு அரிசி உணவு பொருட்கள், அரசு கிடங்குகளில் உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.