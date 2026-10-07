வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கு எளிதாக புரிய ஹிந்தியில் தகவல் தருவதில் தவறு இல்லை: தொழில் துறையினர் கருத்து
வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கு எளிதாக புரிய ஹிந்தியில் தகவல் தருவதில் தவறு இல்லை: தொழில் துறையினர் கருத்து
UPDATED : அக் 07, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:06 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில் பணியாற்றி வரும் வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கும், அரசு மருத்துவ சேவைகள் எளிதாக புரியும் வகையில், தகவல்கள் வழங்கப்படுவதில் தவறு இல்லை’ என, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க இணை செயலர் குமார் துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகத்தின் பல்வேறு துறைகளிலும் வட மாநில தொழிலாளர்கள் பெருமளவில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
விவசாயம் தொடங்கி தொழிற்சாலைகள், ஹோட்டல்கள், கட்டுமான தொழில் என, அவர்கள் பணியாற்றாத துறையே இல்லை என்ற அளவுக்கு, தமிழகத்தின் பொருளாதார இயக்கத்தில், அவர்களின் பங்களிப்பு இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் வசிக்கும் வட மாநில தொழிலாளர்கள், தங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட, அரசு மருத்துவ கட்டமைப்பையே பெருமளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
அவர்கள், தமிழகத்தின் மருத்துவ கட்டமைப்பை பாராட்டி பேசியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்து, மாத்திரைகள் வழங்கப்படும் ‘கவர்’கள், மூன்று மொழிகளில் அச்சிடப்படுவதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி, தற்போது அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
தமிழ் சமூகமாக இருந்தாலும் சரி, வட மாநில தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி, அனைவரும் இந்த மண்ணில் வாழும் மக்கள் என்ற அடிப்படையில், அவர்களின் பாதுகாப்பு, அடிப்படை உரிமைகள், கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை உறுதி செய்வது தான், ஒரு சமூகத்தின் மனிதநேய அணுகுமுறை.
தமிழகத்தில் பணியாற்றி வரும் வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கும், அரசு வழங்கும் மருத்துவ சேவைகள் எளிதாக புரியும் வகையில், தகவல்கள் வழங்கப்படுவதில் தவறு இருப்பதாக கருதவில்லை.
ஏனெனில், அவர்களுக்கு ஆங்கிலம், தமிழ் மொழி புலமை பெரும்பாலும் இருக்காது. எனவே, மூன்று மொழிகளில் தகவல் அச்சிடப்படுவதை, தமிழை தாழ்த்துவதாக பார்க்காமல், மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை சென்றடைவதை எளிதாக்கும் ஒரு நடைமுறையாகவே பார்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.