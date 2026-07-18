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﻿ உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு ஏப்ரல் வரை அவகாசம் உள்ளது: அமைச்சர் தகவல்

﻿ உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு ஏப்ரல் வரை அவகாசம் உள்ளது: அமைச்சர் தகவல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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கோவை: “உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு, அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் வரை காலக்கெடு உள்ளது; அதுவரை பொறுத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும்,” என, வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அளித்த பேட்டி:

கோவை, ரேஸ் கோர்ஸ் சாலைக்கு விடப்பட்ட டெண்டர், கூடுதலான நிதி ஒதுக்கப்பட்டதால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எதுவாக இருந்தாலும், தான் முதல்வராக இருக்கும் வரை, எந்த தவறும் நடந்து விடக்கூடாது என்பதில் முதல்வர் விஜய் கண்ணும் கருத்துமாக உள்ளார்.

உள்ளாட்சி, நகராட்சி அமைப்புகளின் காலக்கெடு, அடுத்தாண்டு ஏப்ரல் வரை உள்ளது. அதுவரை பொறுத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும். நகராட்சி டெண்டர்களை காரணமில்லாமல் ரத்து செய்து விட முடியாது. தெளிவாக ஒவ்வொரு முடிவுகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள், பணம் கொடுத்து தான் பஸ் ஓட்ட வேண்டும் என்ற நிலை மாறி, அவசியம் இன்றி 1 ரூபாய் கூட செலவு செய்ய தேவையில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தில் பஸ்களை ஓட்ட அவர்கள் முன்வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

போதைப்பொருளை ஒழிக்க தமிழக அரசும், கேரள அரசும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பழனிக்கே மொட்டை போட்டவர்கள் யார் என்பது காலப் போக்கில் தெரியும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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