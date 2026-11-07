பதிப்பக கட்டடம், உரிமையாளர் என இரண்டு படங்கள் வரும். தனி வீட்டு மாடிக் குடியிருப்பில் இருட்டில் ‘அகல் விளக்கு!’
பதிப்பக கட்டடம், உரிமையாளர் என இரண்டு படங்கள் வரும். தனி வீட்டு மாடிக் குடியிருப்பில் இருட்டில் ‘அகல் விளக்கு!’
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
சென்னை: நுால்களை வினியோகம் செய்த, ‘அகல்விளக்கு’ பதிப்பகம், சென்னை, மடிப்பாக்கத்தில் இயங்குவதாக, தி.மு.க., தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், அந்த பதிப்பக முகவரி, மடிப்பாக்கம், பிரம்மபுத்திரா தெருவில், ஒரு தனி வீட்டின் மாடிக் குடியிருப்பின் வீட்டு முகவரியாக உள்ளது.
‘அகல் விளக்கு’ பதிப்பகம், தனிநபர் நடத்தும் பதிப்பகமாக உள்ளது; பதிவு செய்த பதிப்பகமாக இல்லை. இந்த பதிப்பகத்திற்கு என, சில எழுத்தாளர்கள் உள்ளனர் என்றும், அவர்கள் எழுதி கொடுப்பதை, வெளியில் கொடுத்து, ‘பிரின்ட்’ செய்து வாங்கி வெளியிடுவது மட்டுமே, தன் பதிப்பகத்தின் பணியாக உள்ளதாக, அதன் உரிமையாளர் மோகன் கூறுகிறார்.
‘யூ-டியூப்’ சேனல் ஒன்றிற்கு, மோகன் அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது:
நுால்களை நாங்கள் வெளியே கொடுத்து, ‘பிரின்ட்’ செய்கிறோம். அரசு தரப்பில் இருந்து, ‘இதை சரிசெய்து கொடுங்கள்’ என்றால், சரி செய்து தரப் போகிறோம்.
இந்த நுால்களுக்கான ஒப்பந்தம், கடந்த ஆண்டே விடப்பட்டது. தற்போது, ஏன் இந்த பிரச்னை எழுந்தது என கேள்வி கேட்டால், பதில் கிடையாது. அரசு தரப்பில் இருந்து, இனிமேல்தான் பேசுவர். இது முழுக்க, ‘பிரின்டிங்’கில் நடந்த பிழையே. பிரதியோ, முந்தைய அரசோ காரணம் இல்லை. பிரச்னைக்குரிய நுால்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.