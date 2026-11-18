மறைமுக கூட்டணிக்காக ரூ.40 கோடி பேரம் பேசினர்
மறைமுக கூட்டணிக்காக ரூ.40 கோடி பேரம் பேசினர்
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
தமிழகத்தில் அமைச்சரோ, அதிகாரியோ தவறு செய்தால் பாரபட்சமின்றி உரிய நடவடிக்கையை முதல்வர் எடுக்க வேண்டும். த.வெ.க.,விலும் இதே நிலைமை உள்ளது. தவறு செய்பவர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை தேவை.
கடந்த சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின், மறைமுக கூட்டணியை உருவாக்க, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் முயற்சி செய்தார். மறைமுக கூட்டணிக்காக, 40 கோடி ரூபாய் பேரம் பேசியுள்ளனர். ஆனால், ஆறு மாதங்களை கடந்தும் வெற்றிகரமாக ஆட்சி நடக்கிறது.
நுாலகங்களுக்கான புத்தக கொள்முதலுக்கு, நீதிபதிகள் அளித்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்றியிருந்தால், பிரச்னை வந்திருக்காது. இதில், தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை அவசியம். ‘கிரானைட்’ வீரமணி வழக்கு மட்டுமல்ல, 20 ஆண்டுகளாக பல்வேறு பாலியல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவற்றை எல்லாம் விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
-– துரை வைகோ: முதன்மை செயலர், ம.தி.மு.க.,