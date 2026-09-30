கேவலமாக பேசுகிறார்கள்.. நான் என்ன தப்பு செய்தேன்; பிரசார மேடையில் கலங்கிய சத்தியபாமா
கேவலமாக பேசுகிறார்கள்.. நான் என்ன தப்பு செய்தேன்; பிரசார மேடையில் கலங்கிய சத்தியபாமா
ADDED : செப் 30, 2026 05:43 PM
ADDED : செப் 30, 2026 05:43 PM
தாராபுரம்: என்னை கேவலமாக பேசுகின்றனர், நான் எந்த தப்பும் பண்ணவில்லை என்று பிரசாரக் கூட்டத்தில் தவெக தாராபுரம் வேட்பாளர் சத்தியபாமா கண்கள் கலங்கி பேசினார். அருகில் இருந்த முதல்வர் விஜய் அவரை தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல்படுத்தினார்.
அக்.6ம் தேதி இடைத்தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவை எதிர்நோக்கி இருக்கும் தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதியில் முதல்வர் விஜய் இன்று பிரசாரம் செய்தார். அதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்த பிரசாரக்கூட்டத்தில் வேட்பாளராக சத்தியபாமா முதலில் பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது;
ஒரு திமுக தொண்டர் கூட நின்று பேசினால் கூட அதிமுக உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து ஜெயலலிதா தூக்கிவிடுவார். அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தை திமுகவுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு கூட்டணி வைக்க முயன்றதை பொறுக்காமல் அங்கிருந்து வெளியேறினேன். ஆனால் சமூக வலைதளங்களில் என் மீதான விமர்சனங்கள் என்னை வருத்தம் அடைய செய்கிறது. அதிமுக பிடிக்காமல் அங்கிருந்து வெளியேறவில்லை. இபிஎஸ் துரோகத்தை பிடிக்காமல் தான் வெளியே வந்தோம்.
எந்த ஒரு உண்மையான அதிமுக தொண்டனாலும் அப்படி ஒரு விஷயத்தை ஏற்க முடியவில்லை. அதற்கு உதாரணைமாக தான் அங்கிருந்து முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் தவெகவுக்கு வந்ததை சொல்லலாம்.
பொதுச் செயலாளர் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு இபிஎஸ் உதாரணம். எங்களுக்கு தலைமை பிடிக்கவில்லை. மற்றபடி நாங்கள் அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்யவில்லை.
என் மீது பழி சொல்கிறார்கள், ஒரு பெண் என்று பார்க்காமல் விமர்சிக்கிறார்கள். கடந்த 2 மாதங்களாக நான் செல்போன் கூட பயன்படுத்துவதில்லை. சமூக வலைதளங்களில் என்னை அசிங்கமாக பேசுகின்றனர். திமுகவால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன்.
தவறு இருந்தால் உங்கள் முன் நான் துணிச்சலுடன் பேச முடியுமா? என் மீது சுமத்தப்படும் பழிகள், ஆபாசமான பேச்சுகள் காயப்படுத்துகிறது.. நான் தவறு செய்யவில்லை, அப்படி செய்திருந்தால் உங்கள் முன் நான் வந்து நின்று இருக்க மாட்டேன்.
இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த சத்தியபாமா திடீரென நா தழுதழுக்க, குரல் உடைந்து கண்கலங்கினார். அப்போது அருகில் நின்றிருந்த முதல்வர் விஜய் அவரின் தோள்களை தட்டி ஆறுதல்படுத்தி, மனதை தேற்றிக்கொண்டு தொடர்ந்து பேசினார்.