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ஈரோடு: சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலை நினைவு நாளான ஆக., 3ல், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
கல்லுாரி, பள்ளிகளில் தேர்வுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டி-ருந்தால், இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. தேர்வுகள் முன்கூட்டியே அறிவித்தபடி நடக்கும். இந்த விடுப்பை ஈடு செய்யும் வகையில் இம்மாவட்டத்தில் ஆக., 22ல் - சனிக்கிழமை அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பணி நாளாக அறிவிக்-கப்படுகிறது. இந்த விடுமுறை வங்கிகளுக்கு பொருந்தாது. அவ-சர அலுவலர்களை கவனிக்கும் வகையில், கருவூலம், சார் நிலை கருவூலகங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் செயல்படும்.
தீரன் சின்னமலை நினைவு தினம் ஆக., 3ல் உள்ளூர் விடுமுறை
தீரன் சின்னமலை நினைவு தினம் ஆக., 3ல் உள்ளூர் விடுமுறை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:15 AM
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ஈரோடு: சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலை நினைவு நாளான ஆக., 3ல், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
கல்லுாரி, பள்ளிகளில் தேர்வுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டி-ருந்தால், இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. தேர்வுகள் முன்கூட்டியே அறிவித்தபடி நடக்கும். இந்த விடுப்பை ஈடு செய்யும் வகையில் இம்மாவட்டத்தில் ஆக., 22ல் - சனிக்கிழமை அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பணி நாளாக அறிவிக்-கப்படுகிறது. இந்த விடுமுறை வங்கிகளுக்கு பொருந்தாது. அவ-சர அலுவலர்களை கவனிக்கும் வகையில், கருவூலம், சார் நிலை கருவூலகங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் செயல்படும்.