திருவள்ளுவருக்கு திருநீறு, ருத்ராட்சம் த.வெ.க.,வுக்கு பா.ஜ., வானதி பாராட்டு
திருவள்ளுவருக்கு திருநீறு, ருத்ராட்சம் த.வெ.க.,வுக்கு பா.ஜ., வானதி பாராட்டு
UPDATED : அக் 28, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
சென்னை: சென்னையில், மீனவர்கள் வலை பின்னும் கூடத்தில், திருநீறு, ருத்ராட்சத்துடன் திருவள்ளுவர் ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளதற்கு, பா.ஜ., மூத்த தலைவர் வானதி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சென்னை சின்ன நீலாங்கரை பகுதியில், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள, மீனவர்கள் வலை பின்னும் கூடத்தில், திருவள்ளுவரின் ஓவியம், திருநீறு, ருத்ராட்சை உள்ளிட்டவற்றுடன், பழமையான தோற்றத்தில் வரையப்பட்டிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
கடந்த தி.மு.க., அரசு, ஹிந்து சமய அடையாளங்களை அழித்தும், சனாதன தர்ம கோட்பாடுகளை இழிவாகப் பேசியும் வந்தது. இந்நிலையில், ஹிந்து மத அடையாளங்கள், மீண்டும் உயிர்பெற்று வருவது மகிழ்ச்சி.
ஹிந்து மத வழிபாட்டுத் தலங்களான, தாய் மூகாம்பிகை கோவில், கனக துர்க்கை கோவில் என, வழிபட்டு வரும் முதல்வர் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்திலும், மரபினை பின்பற்றி, தீபத் துாணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.