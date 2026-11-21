பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி ஹிந்து முன்னணி கொண்டாட்டம்
பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி ஹிந்து முன்னணி கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 02:18 AM
திருப்பூர்: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பையடுத்து திருப்பூரில, ஹிந்து முன்னணி மற்றும் பிற ஹிந்து அமைப்பினர் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலைமீதுள்ள தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம், உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு ஆன்மிக சான்றோர், பக்தர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு ஆன்மிக பெரியோர்கள், ஹிந்து அமைப்புகள் தீர்ப்பை வரவேற்று மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
திருப்பூரின் பல இடங்களில், ஹிந்து முன்னணி சார்பில், பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி, தீர்ப்பை கொண்டாடினர். பல இடங்களில் பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டது. மாநில பொது செயலாளர்கள் கிேஷார்குமார், செந்தில்குமார் மற்றும் மாநில, மாவட்ட, வட்டார நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
* திருப்பூரில் யுவசேனா மாநில தலைவர் திருமுருக தினேஷ் கூறுகையில், ‘‘கோர்ட்டின் இடைக்கால உத்தரவாக இருந்தாலும் அதை நிரந்தர உத்தரவாக பெற வேண்டும். ஹிந்து மக்களின் நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வேண்டுதல் இந்த உத்தரவு மூலம் வெளிப்பட்டுள்ளது. கார்த்திகை தீப நாளில் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது ஏற்றப்படும் தீப ஜோதியை காண்போம்,’’ என்றார்.