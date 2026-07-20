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திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ராஜினாமா

திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ராஜினாமா

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:22 PM

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திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவராக சத்யபிரியா உள்ளார். உறுப்பினர்களாக மணிச்செல்வன், பொம்மதேவன், சண்முகசுந்தரம் மற்றும் ராமையா ஆகியோர் உள்ளனர்.

இன்று சத்யபிரியா, சண்முகசுந்தரம், ராமையா ஆகியோர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இதற்கான காரணம் குறித்து தகவல் இல்லை. ராஜினாமா செய்யாத இரண்டு பேரும் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள்.

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