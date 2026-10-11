திருத்துறைப்பூண்டி கோவில் குளம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற 4 மாதம் கெடு
திருத்துறைப்பூண்டி கோவில் குளம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற 4 மாதம் கெடு
UPDATED : அக் 11, 2026 01:33 AM
ADDED : அக் 11, 2026 01:29 AM
சென்னை: திருத்துறைப்பூண்டியில், கோவில்களுக்கு சொந்தமான 14 குளம், குட்டை, ஓடை பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை நான்கு மாதங்களுக்குள் அகற்ற, திருவாரூர் கலெக்டர், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவான்மியூரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.கே.அய்யப்பன் தாக்கல் செய்த மனு:
திருவாரூர், திருத்துறைபூண்டி பவ அவுசதீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான பிரம்ம தீர்த்தம், ராமர் மடக்குளம், அய்யனார் குட்டை உள்ளிட்ட 11 குட்டைகளும், முள்ளாச்சி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான அழிய நாச்சியம்மன் குட்டை, பாப்பன் ஓடை, பரங்கு குட்டைகளும் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இக்குளங்கள், குட்டைகள், அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இருந்து வந்தது. தற்போது முழுதுமாக மக்களால் பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி, கடந்த ஆண்டு ஜன., 6ல் திருவாரூர் கலெக்டர், நீராதார துறை செயற்பொறியாளர், அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் ஆகியோருக்கு மனு அளித்தும், நடவடிக்கை இல்லை.
அரசு ஆவணங்களில் தெளிவாக குளம், குட்டை, ஓடை என வகைப்படுத்தப்பட்ட இந்த இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், ஆர்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு, ‘மனுதாரரின் கோரிக்கை மனுவை நான்கு மாதங்களில் பரிசீலித்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்’ என, திருவாரூர் கலெக்டர் உள்ளிட்டோருக்கு உத்தரவிட்டனர்.