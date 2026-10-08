திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோவில் செயலர் அலுவலர் பணி நீக்கம் சரியே ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோவில் செயலர் அலுவலர் பணி நீக்கம் சரியே ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
UPDATED : அக் 08, 2026 07:58 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:52 PM
சென்னை: ‘திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோவில் நிலத்தில், வணிக வளாகம், குடியிருப்புகள் கட்ட அனுமதித்த செயல் அலுவலரை, பணி நீக்கம் செய்தது சரியே’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோவிலில், 2011 முதல் செயல் அலுவலராக பணியாற்றிய ஜெயகுமார், கோவில் நிலத்தில் பினாமி வாடகைதாரர்களை, தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் வணிக கட்டடங்கள் கட்ட அனுமதித்ததாகவும், கோவிலில் உள்ள சுந்தர மண்டப திருப்பணிக்கு, தன்னிச்சையாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு, 40 லட்சம் ரூபாயை விடுவித்ததாகவும் குற்றம் சாட்டி, அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
விசாரணை முடிவில், அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதை எதிர்த்து, ஜெயகுமார் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, அவருடைய பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்து, மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, எந்த பதவி உயர்வும் வழங்கக்கூடாது என, உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழக அரசு மற்றும் கோவில் அறங்காவலர் தரப்பில், மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், கிருஷ்ணசாமி கோவிந்தராஜன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
கோவில் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் செயல் அலுவலர், அறக்கட்டளை நிதியை, கையாடல் செய்தது நம்பிக்கை மோசடி. இதை தீவிரமாகக் கருத வேண்டும். வேலியே பயிரை மேய்ந்தது என்பதற்கு, இந்த வழக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம். கோவில் சொத்துக்களுக்கு பொறுப்பான நபர், ஒப்பந்ததாரர்கள், வாடகைதாரர்களுடன் கை கோர்த்து, கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிக்க அனுமதித்ததுடன், அறக்கட்டளை நிதியை சட்ட விரோதமாகவும் பயன்படுத்தி உள்ளார்.
செயல் அலுவலருக்கு எதிராக, பக்தர்கள், ஆதீனம் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட செயல் அலுவலரிடமே, அறநிலையத்துறை கமிஷனர் அறிக்கை கோரியது துரதிருஷ்டமானது. செயல் அலுவலருக்கு எதிரான புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், காலம் தாழ்த்தியதன் வாயிலாக, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தொடர அனுமதித்தது கண்டனத்துக்குரியது.
நிர்வாக முறைகேடில் ஈடுபட்ட செயல் அலுவலரை, பணி நீக்கம் செய்தது சரியே. அவரை மீண்டும் பணியமர்த்த வேண்டும் என்ற தனிநீதிபதி உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.