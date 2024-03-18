இது உங்கள் இடம்: எதை நம்பி ஓட்டு கேட்பர்?

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வரும் தேர்தலில், ஆளும் தி.மு.க., எந்த வாக்குறுதிகளை அளித்து ஓட்டு கேட்பர் எனத் தெரியவில்லை.
'நீட்'டை ஒழித்து விட்டேன்
அனைத்து பெண்களுக்கும், 1,000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை கொடுத்து விட்டேன்
டாஸ்மாக்கில், 50 சதவீதம் கடைகளை மூடிவிட்டேன்
அரசு பேருந்துகள் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன
தரமான சாலை வசதிகள் செய்து தந்து விட்டேன்
தமிழகத்தின் கடனை குறைத்து விட்டேன்
வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்து விட்டேன்
கஞ்சா நடமாட்டத்தை முற்றிலும் அழித்து விட்டேன்
மழை வெள்ளத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றினேன்
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளையே நடக்கவில்லை
சட்டம் - ஒழுங்கு நிலை மிகச் சீராக இருக்கிறது
இப்படி உதாரணம் காட்டி, ஓட்டு கேட்க முடியுமா?
ADDED : மார் 18, 2024 01:00 AM
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உலக, தேசிய, தமிழக நடப்புகள் குறித்து தினமலர் நாளிதழுக்கு வாசகர்கள் எழுதிய கடிதம்
சதீஷ் குமார், கடலூாரிலிருந்து அனுப்பிய, 'இ - மெயில்' கடிதம்:
வரும் தேர்தலில், ஆளும் தி.மு.க., எந்த வாக்குறுதிகளை அளித்து ஓட்டு கேட்பர் எனத் தெரியவில்லை.
'நீட்'டை ஒழித்து விட்டேன்
அனைத்து பெண்களுக்கும், 1,000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை கொடுத்து விட்டேன்
டாஸ்மாக்கில், 50 சதவீதம் கடைகளை மூடிவிட்டேன்
அரசு பேருந்துகள் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன
தரமான சாலை வசதிகள் செய்து தந்து விட்டேன்
தமிழகத்தின் கடனை குறைத்து விட்டேன்
வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்து விட்டேன்
கஞ்சா நடமாட்டத்தை முற்றிலும் அழித்து விட்டேன்
மழை வெள்ளத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றினேன்
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளையே நடக்கவில்லை
சட்டம் - ஒழுங்கு நிலை மிகச் சீராக இருக்கிறது
இப்படி உதாரணம் காட்டி, ஓட்டு கேட்க முடியுமா?