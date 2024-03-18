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இது உங்கள் இடம்: எதை நம்பி ஓட்டு கேட்பர்?

இது உங்கள் இடம்: எதை நம்பி ஓட்டு கேட்பர்?

ADDED : மார் 18, 2024 01:00 AM

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ADDED : மார் 18, 2024 01:00 AM

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உலக, தேசிய, தமிழக நடப்புகள் குறித்து தினமலர் நாளிதழுக்கு வாசகர்கள் எழுதிய கடிதம்


சதீஷ் குமார், கடலூாரிலிருந்து அனுப்பிய, 'இ - மெயில்' கடிதம்:

வரும் தேர்தலில், ஆளும் தி.மு.க., எந்த வாக்குறுதிகளை அளித்து ஓட்டு கேட்பர் எனத் தெரியவில்லை.

 'நீட்'டை ஒழித்து விட்டேன்

 அனைத்து பெண்களுக்கும், 1,000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை கொடுத்து விட்டேன்

 டாஸ்மாக்கில், 50 சதவீதம் கடைகளை மூடிவிட்டேன்

 அரசு பேருந்துகள் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன

 தரமான சாலை வசதிகள் செய்து தந்து விட்டேன்

 தமிழகத்தின் கடனை குறைத்து விட்டேன்

 வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்து விட்டேன்

 கஞ்சா நடமாட்டத்தை முற்றிலும் அழித்து விட்டேன்

 மழை வெள்ளத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றினேன்

 தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளையே நடக்கவில்லை

 சட்டம் - ஒழுங்கு நிலை மிகச் சீராக இருக்கிறது

இப்படி உதாரணம் காட்டி, ஓட்டு கேட்க முடியுமா?



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