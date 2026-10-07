தஞ்சை, கோவையில் பிடிபட்ட நபர்களுக்கு பாக்., பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு
தஞ்சை, கோவையில் பிடிபட்ட நபர்களுக்கு பாக்., பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு
UPDATED : அக் 07, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:06 PM
சென்னை: தஞ்சாவூர், கோவையில் பிடிபட்ட, மக்சூத் அலி, 21; யாசர் அப்துல், 44; உமர் முக்தர், 40; ஜாகீர் உசேன், 38; அப்துல், 43; ேஷக் பரீத், 35; சம்சுதீன், 44, உள்ளிட்டோருக்கு, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பதும், தமிழகம், கர்நாடகாவில் தாக்குதல் நடத்த சதி திட்டம் தீட்டியதும், என்.ஐ.ஏ., எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கோவையில் தங்கி கூலி வேலை செய்வது போல, பயங்கரவாத செயலுக்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த, உ.பி., மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்சூத் அலி, 21 என்பவரை, கடந்த செப்டம்பரில், தமிழக பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் உதவியுடன், அம்மாநில போலீசார் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.
இதையடுத்து, கடந்த, 1ம் தேதி தஞ்சாவூரில் தங்கி இருந்த யாசர் அப்துல், 44; உமர் முக்தர், 40; ஜாகீர் உசேன், 38; அப்துல், 43; ேஷக் பரீத், 35; சம்சுதீன், 44 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இவர்களின் வீடுகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டதில், தடை செய்யப்பட்ட ஹிஸ்ப் உத் தஹ்ரீர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் புத்தகம், மொபைல் போன்கள், ‘பென் டிரைவ்’ உள்ளிட்ட பொருட்கள் கிடைத்தன.
இவர்களை போல, கர்நாடக மாநிலத்திலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் குறித்து, என்.ஐ.ஏ., எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகளும் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ரவுடி ஷாசாத் பட்டி, 45 என்பவர், போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்தார். பாடகர் போல, சமூக வலைதளங்களில், வீடியோ வெளியிட்டு, தன் வசம் சிக்கும் நபர்களை மூளைச்சலவை செய்து வந்தார்.
இவருக்கு பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான, ஐ.எஸ்.ஐ., நிதியுதவி செய்து, பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபட வலியுறுத்தி உள்ளது. அதன்படி, ‘ஷாசாத் பட்டி நெட்வொர்க்’ என்ற அமைப்பை துவங்கி, சதி செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
நம் நாட்டில், சுதந்திர தின விழாவை சீர்குலைக்கும் வகையில், 14 மாநிலங்களில், ஷாசாத் பட்டி கும்பல் சதி திட்டம் தீட்டி வந்தது. இக்கும்பலைச் சேர்ந்த, 200க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வழிபாட்டு தலங்களை குறிவைத்து தாக்குதல், சூரிய ஒளி தகடு வாயிலாக, இயங்கும் கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் ரகசிய தகவல்களை சேகரிப்பது உள்ளிட்ட செயல்களில், ஷாசாத் பட்டி நெட்ஒர்க் கும்பல் ஈடுபட்டு வந்தது கண்டறியப்பட்டது.
தற்போது, தஞ்சாவூர், கோவை மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள், ஷாசாத் பட்டி நெட்ஒர்க் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இவர்கள், தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் தாக்குதல் நடத்த சதி திட்டம் தீட்டி வந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தடை செய்யப்பட்ட அந்த அமைப்பினரால், நம் நாட்டு இளைஞர்கள் மூளைச்சலவை செய்யப்படுவதை தடுக்க, அனைத்து மாநில பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசாருடன், ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தி, பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.