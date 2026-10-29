பிற மத அடையாளங்கள் அணிந்தோருக்கு கோவிலுக்குள் அனுமதி இல்லை நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு ஹிந்து அமைப்பினர் வரவேற்பு
பிற மத அடையாளங்கள் அணிந்தோருக்கு கோவிலுக்குள் அனுமதி இல்லை நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு ஹிந்து அமைப்பினர் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:26 AM
சென்னை: ‘பிற மத அடையாளங்களை, வெளிப்படையாக அணிந்தவர்களை, ஹிந்து கோவிலுக்குள் அனுமதிக்காதீர்’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வழங்கிய தீர்ப்பை, பல்வேறு ஹிந்து அமைப்பினர் வரவேற்றுள்ளனர்.
அதன் விபரம்:
* இந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார்: ஹிந்து கோவில்கள் சுற்றுலாத் தலம் அல்ல. அவை பக்தி மற்றும் வழிபாட்டு நம்பிக்கை கேந்திரங்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்தி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது. அரசியல் லாபத்திற்காக, ‘எம்மதமும் சம்மதம்’ என பொய்யுரைத்து, பிற மதத்தினரை கோவில் வளாகத்திற்குள் அழைத்து சென்ற அதிகார வர்க்கத்திற்கும், அதை தட்டிக்கேட்ட பக்தர்களை மிரட்டிய, ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்கும், இத்தீர்ப்பு பலத்த சவுக்கடியாக அமைந்துள்ளது.
அறநிலையத்துறை அமைச்சர், இத்தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க வேண்டும். அரசுக்கு உண்மையிலேயே மதச்சார்பின்மையில் நம்பிக்கையிருந்தால், ஹிந்து கோவில்களை மட்டும், தன் கட்டுப்பாட்டில் வைப்பது ஏன். பிற மத வழிபாட்டு தலங்களை, அந்தந்த மதத்தினரிடமே விட்டுவிட்டு, ஹிந்து கோவில்களை மட்டும், அரசு நிர்வகிப்பது என்ன நியாயம். துணிச்சல் இருந்தால், அறநிலையத் துறையை கலைத்துவிட்டு, ‘சர்வ சமய அறநிலையத் துறை’ என உருவாக்கி, அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களையும், அரசின் கீழ் கொண்டு வரத் தயாரா.
* இந்து முன்னணி மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன்: சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது. ஹிந்து அல்லாதோர் கோவிலுக்குள் செல்ல விரும்பினால், கோவில் சட்ட திட்டங்களுக்கும், தெய்வ நம்பிக்கைக்கும் கட்டுப்படுவதாக, முறைப்படியான உறுதிமொழியில் கையெழுத்திட வேண்டும். கோவில்களின் புனிதத்தை பாதுகாக்கவும், ஆகம முறைகளை நிலைநிறுத்தவும், உயர்நீதிமன்ற கிளை வழங்கியுள்ள உத்தரவு, மிக முக்கியமானது. இதை உடனடியாக அனைத்து கோவில்களிலும், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
* ஆலயம் வழிபடுவோர் சங்கத் தலைவர் டி.ஆர்.ரமேஷ்: நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், முருகன் வழங்கிய தீர்ப்பு, ஹிந்துக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. கோவிலுக்கு உள்ளே யார் வரலாம், வழிபடலாம் என்ற விஷயங்கள், அறநிலையைத்துறை சட்டத்தின் கீழ் வருகின்ற விஷயங்கள் அல்ல. அவை எல்லாம் 1947ம் ஆண்டு, கோவில் நுழைவு சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன. இவை குறித்து, அறநிலையைத்துறை ஆணையருக்கு, எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. இதை பக்தர்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இந்த தீர்ப்பு, கோவில் உள்ளே வேற்று சமய அடையாளங்களுடன் வரும் வேற்று மதத்தினர், கோவில் உள்ளேயே வரக்கூடாது என்பதை, தெள்ளத் தெளிவாக கூறியுள்ளது. சட்டமும் அதைத்தான் சொல்கிறது. கோவில் நுழைவு சட்டப்படி, ஹிந்துக்கள் அல்லாதோர், எவரும் கோவில் உள்ளே வரக்கூடாது. கோவில் மற்றும் இறைவன் மீது, எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது அல்லது மரியாதை உள்ளது என, எழுதி கொடுப்பதும், அப்படி எழுதி கொடுப்போரை, கோவில் உள்ளே அனுமதிப்பதும், சட்ட விரோதம் என, தெளிவாக சொல்கிறது.
இந்த விஷயத்தில், அறநிலையத்துறையும், அரசும், ஹிந்துக்களை ஏமாற்ற நினைக்கின்றனர். நீதிமன்ற தீர்ப்புகள், சட்டத்தை ஒட்டியே வர வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும், நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்திற்கு விரோதமாக, தீர்ப்பளிக்க முடியாது. சட்டத்தை சுட்டிக்காட்டி, மதுரை அமர்வு அருமையான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இது பாராட்டுதலுக்கு உரிய விஷயம்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.