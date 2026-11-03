நம் கலாசாரங்கள் வேறுபட்டாலும் அனைத்தும் பாரதீய கலாசாரமே: காசி தமிழ் சங்கமம் விழாவில் கவர்னர் பேச்சு
நம் கலாசாரங்கள் வேறுபட்டாலும் அனைத்தும் பாரதீய கலாசாரமே: காசி தமிழ் சங்கமம் விழாவில் கவர்னர் பேச்சு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
சென்னை: ‘‘நம் கலாசாரங்கள் வேறுபட்டவை என்றாலும், அவை அனைத்தும் பாரதீய கலாசாரமே,’’ என, தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் தெரிவித்தார்.
காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 5-வது பதிப்பின் தொடக்க விழா, சென்னை ஐ.ஐ.டி., வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. இதில், கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் பேசியதாவது:
நம் எண்ணங்கள், கலாசாரம் மற்றும் பாரம்பரியம், எவ்வளவு ஒன்றுபட்டவை என்பதை, இந்நிகழ்வு நமக்கு மீண்டும் அடிக்கோடிட்டு காட்டியுள்ளது.
பிரதமர் மோடியின் ஒவ்வொரு செயலும், நம்மை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய, மகத்தான கலாசார பாரம்பரியமும், தொன்மையும், இந்த நாட்டிற்கு உண்டு என்பதை நமக்கு எப்போதும் உணர்த்துகின்றன.
அதில் ஒன்றுதான், ‘ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்’ என்ற முழக்கம். இதுவே நம் வாழ்நாள் முழுதும், நாடு முழுதும் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்தாக்கம்.
நாம் அனைவரும் கலாசாரம், பாரம்பரியம், வரலாற்று ரீதியாகவும், புவியியல் ரீதியாகவும் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோம் என்பதையே, இது நமக்கு வலியுறுத்துகிறது.
ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, இது குறித்து நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்ட வேண்டியுள்ளது. நம்மிடம் என்ன குறைபாடுகள் உள்ளன என, எனக்கு தெரியவில்லை.
நம் முன்னோரிடம், அனைத்து பாரம்பரியமும், தெய்வங்களின் மீதான பக்தியும் இருந்தது, அதே நேரத்தில், அவர்களிடம் அறிவியலும், தொழில் நுட்பமும் இருந்தது.
நமக்கு இடையே எந்த வேறுபாடுகளும் இருக்கவில்லை. நாம் எப்போதும் ஒன்றாகவே இருந்தோம் என்பதை, காசி தமிழ் சங்கமம் நமக்கு மீண்டும் சொல்கிறது. இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் தேவைப்படுகின்றன.
நாம் பல ஆண்டுகளாக, பல யுகங்களாக ஒரே நாடாக, ஒரே தேசமாக இருந்து வருகிறோம் என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. ராமேஸ்வரம் நம் இதயங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது; அது காசி விஸ்வநாதருடன் தொடர்புடையது.
இதுதான் நமது கலாசார பாரம்பரியம். பல நேரங்களில், கலாசாரங்கள் வேறுபட்டவை என நம்மிடம் சொல்லப்படுகிறது. பன்முக கலாசாரம் இங்கு உள்ளது. நாம் வேறுபட்ட கலாசாரங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும். அது பாரதீய கலாசாரம் மட்டுமே.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.