பொருளாதார குற்ற வழக்குகள் தேக்கம் ஆயிரக்கணக்கானோர் காத்திருப்பு: மோசடியில் இழந்த பணத்தை மீட்பதில் தாமதம்
பொருளாதார குற்ற வழக்குகள் தேக்கம் ஆயிரக்கணக்கானோர் காத்திருப்பு: மோசடியில் இழந்த பணத்தை மீட்பதில் தாமதம்
UPDATED : அக் 15, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 07:06 PM
கோவை: தமிழகத்தில், பொருளாதார குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்க சென்னை, கோவை, மதுரை ஆகிய இடங்களில் மட்டுமே சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்படுவதால், வழக்குகளை முடிப்பதிலும், மோசடியில் இழந்த பணத்தை மீட்பதிலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
பொருளாதார குற்ற வழக்குகளில் முதலீட்டாளர்களிடம் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்தல், நிதி நிறுவன மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகின்றன.
கோவை சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பில், எட்டு மாவட்டங்களின் வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகின்றன. முதலீட்டு மோசடி, நிதி நிறுவன மோசடி உள்ளிட்ட வழக்குகளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்படுவதால், புகார்களை ஆய்வு செய்தல், சாட்சிகளிடம் விசாரணை, ஆவணங்கள் சேகரிப்பு, குற்றப்பத்திரிகை தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ள நீண்டகாலம் எடுக்கின்றன.
மேலும், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர்களின் சொத்துகளைக் கண்டறிந்து முடக்குதல், மதிப்பீடு செய்தல், ஏலம் விடுதல் வாயிலாக பணத்தை மீட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவதிலும் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன. போலீஸ் பிரிவு மற்றும் நீதித்துறையில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததும் பணிச்சுமையை அதிகரிக்கிறது.
போலீஸ் உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘கடந்த, 10 மாதங்களில் கோவையில், நான்கு வழக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தாலும், ஒவ்வொரு வழக்கிலும், 1,000 புகார்தாரர்கள் இருப்பதால் விசாரணை, ஆவண சரிபார்ப்பு, சொத்துகளை கண்டறிதல் உள்ளிட்ட பணிகள் அதிகமாக உள்ளன.
கூடுதல் பணியாளர்களை நியமித்து தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தி விசாரணை நடைமுறைகளை மேம்படுத்த வேண்டும்’ என்றார்.
முன்னாள் அரசு வழக்கறிஞர் சிவகுமார் கூறுகையில், ‘‘ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்படும் பொருளாதார குற்ற வழக்குகளில் ஆவணங்களைச் சேகரிப்பது, குற்றப்பத்திரிகை தயாரிப்பது, மறைமுகமாக ஈடுபட்டவர்களைக் கண்டறிவது ஆகியவற்றில் சிக்கல்கள் உள்ளன.
வழக்குகள் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைத்து, தேவையான சட்டத் திருத்தங்களையும் அறிவியல் பூர்வமான புலனாய்வு முறைகளையும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்,’’ என்றார்.