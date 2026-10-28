சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மூன்று படகுகளுக்கு ரூ.4.80 கோடி அபராதம்
சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மூன்று படகுகளுக்கு ரூ.4.80 கோடி அபராதம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
துாத்துக்குடி: துாத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளத்தைச் சேர்ந்த மைக்கேல் ஜான் சங்கர், சூசை பாக்கியம், சுதர்சன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான படகில், மீன்பிடிக்க சென்ற, 26 மீனவர்களை மாலத்தீவு கடற்படையினர், கைது செய்து, படகுகளை சிறைபிடித்தனர்.
இந்நிலையில், ஒரு படகிற்கு இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி, ஒரு கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, மாலத்தீவு நாட்டின் மீன்வளம், மற்றும் கடல்வளத்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, படகு உரிமையாளர்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
மாலத்தீவு கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்தது, உரிமம் இல்லாமல் மீன் பிடித்தது, தடை செய்யப்பட்ட முறையில் மீன் பிடித்தது ஆகிய மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையில், மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தலா, ஒரு படகிற்கு, இந்திய மதிப்பின் படி, ஒரு கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அபராதத்தொகையை, 30 நாட்களுக்குள் செலுத்தாவிட்டால், படகுகளை ஏலம் விடுவோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.