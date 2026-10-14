தலைமையாசிரியர் வீட்டில் நகைகள் திருடிய பெண் உட்பட மூவர் கைது
தலைமையாசிரியர் வீட்டில் நகைகள் திருடிய பெண் உட்பட மூவர் கைது
UPDATED : அக் 14, 2026 02:02 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:59 AM
துாத்துக்குடி:
ஓய்வுபெற்ற தலைமையாசிரியர் வீட்டில், 14 சவரன் நகைகள் திருடிய சம்பவத்தில், இளம் பெண் உட்பட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடி, சங்கரப்பேரி ஹவுசிங் போர்டு பகுதியை ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர் வீரமூர்த்தி, 71, என்பவர் வீட்டில் கடந்த மாதம் 27 ம் தேதி கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த, 14 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது.
சிப்காட் போலீசார் அந்தப் பகுதியில் உள்ள ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் விசாரணை நடத்தினர்.
கொள்ளை தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த மணிகண்டன், 30, திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை சேர்ந்த பாலமுருகன், 29, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், இலுப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சரண்யா, 30, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் இருந்து 14 சவரன் தங்க நகைகள் மீட்ட போலீசார், மூவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பின் சிறையில் அடைத்தனர்.