சென்னை, திருவள்ளூரில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
சென்னை, திருவள்ளூரில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:56 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:55 AM
UPDATED : நவ 02, 2026 06:56 AM ADDED : நவ 02, 2026 05:55 AM
-நமது நிருபர்-
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதையொட்டி, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று (நவம்பர் 02) ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக, மாவட்ட கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் உத்தரவிட்டுள்ளார். கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள புயல் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இப்பகுதி களுக்கு, 'ஆரஞ்ச் அலெர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலுார், நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று இடி, மின்னலுடன், கனமழை பெய்யலாம். தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.