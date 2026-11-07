20 ஆண்டுகளாக வீதியுலா செல்லாத துறையூர் நந்திகேஸ்வரர் கோவில் தேர்
20 ஆண்டுகளாக வீதியுலா செல்லாத துறையூர் நந்திகேஸ்வரர் கோவில் தேர்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
– நமது நிருபர் –
துறையூரில், 400 ஆண்டுகள் பழமையான நந்திகேஸ்வரர் கோவிலின் திருத்தேர், பழுதடைந்தால் 20 ஆண்டுகளாக வீதியுலா வராமல் உள்ளதாக, பக்தர்கள் மற்றும் அப்பகுதியினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூரில், 400 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த நந்திகேஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில் உள்ள கலைநயமிக்க தேர், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நின்றுபோயுள்ளது.
பழுதடைந்த இந்த தேரை சீரமைக்க கோரி பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என, பக்தர்கள் மற்றும் அப்பகுதியினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, கோவில் பூசாரிகள் நலச்சங் மாநில தலைவர் வாசு சார்பில், 2016ல், சென்னை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு மனு அளிக்கப்பட்டது.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக, தமிழகத்தில் ஆட்சிகள் மாறியும், கலைநுட்பமிக்க இத்தேரை புனரமைக்க, இதுவரை எந்த அரசும் நடவடிக்கை எடுக்க முன்வராதது துரதிர்ஷ்டவசமானதாக உள்ளதாக, பக்தர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, வாசு கூறியதாவது:
அறநிலையத்துறை நிர்வகிக்கும் இக்கோவிலுக்கு சொந்தமாக ஏராளமான நிலங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியின் முக்கிய விழாவான தேரோட்டம், ஆண்டுதோறும் விமரிசையாக நடந்து வந்தது.
அதன் பின், தேர் பழுதானதால் அதை புனரமைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, திருச்சி மண்டல இணை ஆணையருக்கு, 2016ல் புகார் மனு அனுப்பப்பட்டது. 10 ஆண்டுகளாகியும், ஆட்சிகள் மாறியும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இக்கோவில் வளாகத்திற்குள்ளேயே, செயல் அலுவலர் அலுவலகமும், ஆய்வாளர் அலுவலகமும் இயங்கி வருகின்றன. உயர் அதிகாரிகள் பலமுறை ஆய்வுக்கு வந்த போதிலும், கோவில் அலுவலகத்திற்கு முன்பே சிதிலமடைந்து நிற்கும், மரத்தேரை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது வேதனை அளிக்கிறது. பலமுறை முறையிட்டும் தேர் சீரமைக்கப்படவில்லை.
அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய இந்த பழமையான தேரை பழுது பார்த்து, திருவீதி உலா வர அரசு உடனடியாக திருப்பணி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற தமிழக அரசும், அறநிலையத்துறை கமிஷனரும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.