சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை குறும்பட போட்டிக்கு அவகாசம்
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை குறும்பட போட்டிக்கு அவகாசம்
UPDATED : அக் 10, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 10, 2026 09:10 PM
சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சார்பில், பெண்கள், குழந்தைகள் குறித்த மாநில அளவிலான குறும்பட போட்டிக்கு, கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழகத்தில் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் மட்டும், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் களப்பணி பிரிவினர், 283 புகார்களுக்கு சம்பவ இடத்திற்கே சென்று நடவடிக்கை எடுத்தனர். இதில், 23 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, காணாமல் போன்ற 3 பெண்கள் உட்பட, 13 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
அதேபோல், அறிவுசார் குறைபாடுகள் கொண்ட நான்கு பேர் மீட்கப்பட்டு, 45 குழந்தைகள் மீண்டும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரப்படை சார்பில், பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து பல்கலை, கல்லுாரி மாணவர்களுக்காக குறும்பட போட்டி நடத்தப்படுகிறது. இந்த குறும்பட போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான படைப்புகளை வரும் 25ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, https://bit.ly/SSF-ShortFilmCompetition என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.