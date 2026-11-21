ADDED : நவ 21, 2026 09:18 PM
திருப்பத்துார்: மாலினி, 31, ரஞ்சித், 31, ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், சஞ்சீவ்காந்தி, 28, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், திப்பசமுத்திரத்தை சேர்ந்தவர் சிரஞ்சீவி, 35. இவரது மனைவி மாலினி. திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பாச்சலை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித். மாலினிக்கு தம்பி முறை உறவினர். நேற்று (நவ.,20) மாலினியும், ரஞ்சித்தும் திருப்பத்துார், தோரணம் பகுதியில், வெட்டி கொல்லப்பட்டனர். திருப்பத்துார் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், மாலினி, ரஞ்சித்தை கொலை செய்தது, செங்கத்தை சேர்ந்த சஞ்சீவ்காந்தி, என்பதும், இவருக்கும் மாலினிக்கும் கள்ளக்காதல் இருந்ததும் தெரிந்தது. சஞ்சீவ்காந்தியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘சஞ்சீவி காந்தியுடன், சில நாட்களாக மாலினி பேசுவதை தவிர்த்துள்ளார். மாலினி, ரஞ்சித்துக்கும் கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதை அறிந்து, சஞ்சீவ்காந்தி, மாலினி மீது ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று ரஞ்சித் காரில், மாலினி செல்வதை பார்த்த சஞ்சீவ்காந்தி, பைக்கில் பின்தொடர்ந்து சென்று, வெட்டி கொலை செய்துள்ளார்’ என்றனர்.