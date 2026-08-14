திருப்பரங்குன்றம் மலை அளவீடு; அறிக்கை தர நீதிமன்றம் அவகாசம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை அளவீடு; அறிக்கை தர நீதிமன்றம் அவகாசம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:28 PM
மதுரை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவீடு செய்ததில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அரசு தரப்பிற்கு அவகாசம் அளித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை.
மலை தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் அரசு தரப்பில் ஆஜராகி வாதிடுவதற்காக கோயில் நிதியிலிருந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு கட்டணமாக எவ்வளவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
மதுரை ரமேஷ் தாக்கல் செய்த மனு: திருப்பரங்குன்றம் மலையிலுள்ள சமண கோயில்கள், பின்புறம் உள்ள தென்பரங்குன்றம் உமையாண்டவர் குடவரை கோயிலை பாதுகாக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்த மலையையும் மத்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர வேண்டும். தொல்லியல் துறையின் அனுமதியுடன் யாரையும் மலைக்கு செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். மலையைச் சுற்றிலும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என மத்திய தொல்லியல்துறை இயக்குனருக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிடக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தேன்.
2025 பிப்.,19ல் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, ‛மத்திய கலாசாரத்துறை செயலர், தொல்லியல்துறை இயக்குனருக்கு புதிதாக மனு அளிக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு உரிய வாய்ப்பளித்தபின் பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்' என உத்தரவிட்டது. அதிகாரிகளுக்கு புதிதாக மனு அனுப்பினேன். நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றவில்லை. மத்திய கலாசாரத்துறை செயலர் விவேக் அகர்வால், மத்திய தொல்லியல்துறை இயக்குனர்கள் ராம்ஜி நிகாம், யதுபீர் சிங் ராவத் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
ஏற்கனவே விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: மத்திய தொல்லியல்துறையுடன் இணைந்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மூலம் திருப்பரங்குன்றம் மலை பகுதியை அளவீடு செய்ய கலெக்டர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். பணி முடிந்ததும் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எஸ்.ஸ்ரீமதி அமர்வு விசாரித்தது.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் (ஏ.ஏ.ஜி.,)பாலசுப்பிரமணியன்: திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவீடு செய்ததில் சில இடங்களில் (5 ஏக்கர்) மாறுபாடு இருப்பது போல் தோன்றியது. ஆக.,5ல் மீண்டும் அளவீடு நடந்தது. இதை ஒப்பீடு செய்து சரிபார்க்க, லண்டன் பிரிவி கவுன்சில் பிறப்பித்த உத்தரவின் ஆவணங்கள் மாநில ஆவண காப்பகத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது. ஆவணங்கள் கிடைத்ததும், ஒப்பீடு செய்து முழுமையான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். அவகாசம் தேவை.
மனுதாரர்: திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்தேன். அவ்வழக்கு விசாரணைக்காக கோயிலின் சில அதிகாரிகள் விமானம் மூலம் டில்லி வந்தனர்.
நீதிபதிகள்: திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் அரசு தரப்பில் ஆஜராகி வாதிடுவதற்காக கோயில் நிதியிலிருந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு கட்டணமாக எவ்வளவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் நிதியை கோயிலின் மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஏ.ஏ.ஜி.,: எவ்வளவு தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது என ஆய்வு செய்யப்படும்.
நீதிபதிகள்: எதிர்வரும் கார்த்திகை தீபத் திருநாளுக்குள் வழக்கை முடிக்க வேண்டும். இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதிகள்,‛அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணை செப்.,11க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது' என்றனர்.