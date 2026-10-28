திருப்பூர் சாயக்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கழிவு உப்பு தடுக்க நவீன நுட்பம்
திருப்பூர் சாயக்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கழிவு உப்பு தடுக்க நவீன நுட்பம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்:
திருப்பூரில் உள்ள இரண்டு பொது சாயக்கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் கலவை உப்பு உருவாவதை தடுக்கும் 'நானோ பில்ட்ரேஷன்' தொழில்நுட்பம் வெற்றிகரமாக செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.
திருப்பூர் பின்னலாடை துறையின் முதுகெலும்பான சாய ஆலைத்தொழிலில், சாயக்கழிவுநீர் சுத்திகரிக்க 'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' முறை பின்பற்றப்படுகிறது. இதன் நிறைவில் கலவை உப்பும், ஸ்லட்ஜ் கழிவும் உருவாகிறது. ஸ்லட்ஜ் கழிவு சிமென்ட் ஆலைகளுக்கு மூலப்பொருளாக அனுப்பப்படுகிறது. ஆனால் கலவை உப்பு பயன்பாடு இல்லாததால் மூட்டை மூட்டையாக தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராயபுரம், காசிபாளையம் பொதுக்கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் புதிய கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு கலவை உப்பு வருவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சோடியம் சல்பேட்டும், சோடியம் குளோரைடும் தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது.
சாய ஆலைகளில் சோடியம் சல்பேட் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கப்படும் சோடியம் குளோரைடு சாய ஆலை பயன்பாட்டில் இல்லை. எனவே அதை வெளி நிறுவனங்களுக்கு விற்க அனுமதி கேட்டு மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் கூறுகையில், ‘திருப்பூரில் 1.25 லட்சம் டன் கலவை உப்பு தேங்கியுள்ளது. அதை அப்புறப்படுத்த வழிகாட்ட வேண்டும். நானோ பில்ட்ரேஷன் தொழில்நுட்பத்தை அனைத்து நிலையங்களிலும் அனுமதிக்க வேண்டும். சோடியம் குளோரைடை வெளி பயன்பாட்டுக்கு வழங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ராஜீவிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்’ என்றனர்.