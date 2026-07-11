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/செய்திகள்/தமிழகம்/காமராஜர், எம்ஜிஆர் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த எங்களுக்கு விஜய் எம்மாத்திரம்: துரைமுருகன்

காமராஜர், எம்ஜிஆர் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த எங்களுக்கு விஜய் எம்மாத்திரம்: துரைமுருகன்

காமராஜர், எம்ஜிஆர் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த எங்களுக்கு விஜய் எம்மாத்திரம்: துரைமுருகன்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:58 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:58 AM

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- நமது நிருபர் -

“சொந்த பலம் இல்லாமல், ஊரான் பலத்தில் இருக்கிறவருக்கு இவ்வளவு தர்பார் தேவையில்லை,” என, முதல்வர் விஜய் குறித்து தி.மு.க., பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடியில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி: எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என பேசுவது முதல்வர் விஜய்க்கு முறையல்ல. இப்படித்தான் ஒரு காலத்தில், 'எங்களை விட்டால் ஆளே இல்லை' என, காங்கிரஸ் சொன்னது.

அந்த கட்சி தோற்காமலா போய் விட்டது? சொந்த பலம் இல்லாமல், ஊரான் பலத்தில் இருக்கிறவருக்கு இவ்வளவு தர்பார் தேவையில்லை.

கரூர் நெரிசல் வழக்கில், அவர்கள் மீது தான் பழி உள்ளது. சம்பவத்துக்கு காரணம் தி.மு.க.,வா, த.வெ.க.,வா என, சி.பி.ஐ., முடிவு செய்யும்.

சட்டசபையிலிருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளியேறுவது அவர்களின் உரிமை. எந்த சபாநாயகரும் கதவை மூடி, தடுக்க முடியாது. விஜய்க்கு, முதல்வருடைய அதிகாரமும் தெரியவில்லை, சபாநாயகருடைய அதிகாரமும் தெரியவில்லை.

நாங்கள், காமராஜரின் விஸ்வரூபத்தை பார்த்திருக்கிறோம். எல்லாம் வல்லவனாகிய எம்.ஜி.ஆருடைய விஸ்வரூபத்தையும் பார்த்திருக்கிறோம். ஜெயலலிதாவின் விஸ்வரூபத்தையும் பார்த்திருக்கிறோம். இவர் எம்மாத்திரம் என்பதை பார்ப்போம்.

அவர், 'களவாணி' என கூறியதற்கு பதில் கூறும் அளவுக்கு நான் தரம் தாழ்ந்து போக விரும்பவில்லை. மேகதாது விவகாரத்தில், யார் ஆட்சியில் முறையாக வாதாடவில்லை என்பதை நான் எடுத்து கூறினால், வெட்கக்கேடாகி விடும்.

'ஐந்து நிமிடம் கொளத்துாரில் பேசியதற்கே, கொத்து பரோட்டா போட்டோம்' என்றும் முதல்வர் விஜய் பேசியுள்ளார். சாலையோர அசைவ கடை விமர்சகர்களுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

﻿ பேத்தி காதல் திருமணத்துக்கு 'ஓகே'


தன் பேத்தியின் காதலுக்கு, முன்னாள் அமைச்சரான தி.மு.க., பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் பச்சைக்கொடி காட்டி விட்டதால், காட்பாடியில் நாளை திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறது.
சட்டசபை தேர்தலில், வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடி தொகுதியில் துரைமுருகன் தோல்வி அடைந்தார். அவரது உடல் நலம் கருதி, தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பதவியில் இருந்து விலகுமாறு, கட்சி தலைமை கேட்டுக் கொண்டது. அதற்கு, தன் பேத்தி திருமணம் முடியும் வரை, கட்சி பதவியில் இருக்க விரும்புவதாக துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், துரைமுருகனின் மகன் கதிர் ஆனந்தின் மகள் செந்தாமரைக்கும், டிஎன் 2026 என்ற திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவியின் மகன் தீபக் என்பவருக்கும் காதல் மலர்ந்தது. இருவரும் வெவ்வேறு சமுதாயத்தினர் என்றாலும், திருமணத்திற்கு துரைமுருகன் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளார்.
இதையடுத்து, வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள கிங்ஸ்டன் கல்லுாரியில், நாளை நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறது. தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் வெளிநாடு சென்றுள்ளதால், அவர் பங்கேற்க வாய்ப்பு இல்லை. எனினும், கனிமொழி உள்ளிட்ட தி.மு.க., முக்கிய தலைவர்களும், முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் குடும்பத்தினரும் பங்கேற்கின்றனர்.



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