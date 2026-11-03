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/செய்திகள்/தமிழகம்/நாளை 2 மாவட்டம், நவம்பர் 8 தீபாவளியன்று 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

நாளை 2 மாவட்டம், நவம்பர் 8 தீபாவளியன்று 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

நாளை 2 மாவட்டம், நவம்பர் 8 தீபாவளியன்று 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

ADDED : நவ 03, 2026 04:12 PM

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ADDED : நவ 03, 2026 04:12 PM

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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

* நீலகிரியில் இன்று (நவம்பர் 3) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

* கோவை, தேனியில் நாளை ( நவம்பர் 4) கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

* திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 5) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 6ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* திண்டுக்கல்

* தேனி

* மதுரை

* சிவகங்கை

* ராமநாதபுரம்

* புதுக்கோட்டை

நவம்பர் 7ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

* தேனி

* ராமநாதபுரம்

நவம்பர் 8ல் தீபாவளியன்று, கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* கன்னியாகுமரி

* கோவை

* தேனி

* திண்டுக்கல்

* புதுக்கோட்டை

* ராமநாதபுரம்

* தஞ்சாவூர்,

* திருவாரூர்,

* நாகப்பட்டினம்,

* மயிலாடுதுறை,

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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