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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
* நீலகிரியில் இன்று (நவம்பர் 3) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
* கோவை, தேனியில் நாளை ( நவம்பர் 4) கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
* திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 5) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 6ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* திண்டுக்கல்
* தேனி
* மதுரை
* சிவகங்கை
* ராமநாதபுரம்
* புதுக்கோட்டை
நவம்பர் 7ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* திண்டுக்கல்
* மதுரை
* தேனி
* ராமநாதபுரம்
நவம்பர் 8ல் தீபாவளியன்று, கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கன்னியாகுமரி
* கோவை
* தேனி
* திண்டுக்கல்
* புதுக்கோட்டை
* ராமநாதபுரம்
* தஞ்சாவூர்,
* திருவாரூர்,
* நாகப்பட்டினம்,
* மயிலாடுதுறை,
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை 2 மாவட்டம், நவம்பர் 8 தீபாவளியன்று 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
நாளை 2 மாவட்டம், நவம்பர் 8 தீபாவளியன்று 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
ADDED : நவ 03, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:12 PM
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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
* நீலகிரியில் இன்று (நவம்பர் 3) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
* கோவை, தேனியில் நாளை ( நவம்பர் 4) கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
* திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 5) கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 6ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* திண்டுக்கல்
* தேனி
* மதுரை
* சிவகங்கை
* ராமநாதபுரம்
* புதுக்கோட்டை
நவம்பர் 7ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* திண்டுக்கல்
* மதுரை
* தேனி
* ராமநாதபுரம்
நவம்பர் 8ல் தீபாவளியன்று, கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கன்னியாகுமரி
* கோவை
* தேனி
* திண்டுக்கல்
* புதுக்கோட்டை
* ராமநாதபுரம்
* தஞ்சாவூர்,
* திருவாரூர்,
* நாகப்பட்டினம்,
* மயிலாடுதுறை,
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.