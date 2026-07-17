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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ நாளைய மின்தடை; புதுச்சேரி

﻿ நாளைய மின்தடை; புதுச்சேரி

﻿ நாளைய மின்தடை; புதுச்சேரி

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:41 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:41 AM

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காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 வரை

நல்லுாத்துார் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணி

நல்லாத்துார், செல்லஞ்சேரி, கீழ் குமாரமங்கலம், நல்லவாடு, காட்டுப்பாளையம், தென்னம்பாக்கம், சந்திக்குப்பம், புதுக்குப்பம், ரெட்டிச்சாவடி, காரணப்பட்டு, புதுக்கடை, மதலப்பட்டு, இருசாம்பாளையம், கிளிஞ்சிக்குப்பம், துாக்கணாம்பாக்கம், ராசாப்பாளையம், புதுபூஞ்சோலைக்குப்பம்.

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