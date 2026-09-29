﻿ 'ஏஐ ரீல்ஸ்' போட்டி சுற்றுலாத்துறை அறிவிப்பு

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சென்னை:தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம், மாநிலத்தின் முக்கியமான இடங்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை, 'ஏஐ' தொழில்நுட்பம் வாயிலாக வீடியோவாக தயாரித்து அளிக்கும் போட்டியை அறிவித்துள்ளது.
சிறப்பான வீடியோக்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, முதல் மூன்று இடங்களை பெறுவோருக்கு, பரிசுகள் வழங்கப்படும். வீடியோக்களை நேரடியாக அல்லது 'ஆன்லைன்' வழியாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
கூடுதல் விபரங்களை, சுற்றுலாத்துறையின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ADDED : செப் 29, 2026 03:00 AM
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சென்னை:தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம், மாநிலத்தின் முக்கியமான இடங்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை, 'ஏஐ' தொழில்நுட்பம் வாயிலாக வீடியோவாக தயாரித்து அளிக்கும் போட்டியை அறிவித்துள்ளது.
சிறப்பான வீடியோக்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, முதல் மூன்று இடங்களை பெறுவோருக்கு, பரிசுகள் வழங்கப்படும். வீடியோக்களை நேரடியாக அல்லது 'ஆன்லைன்' வழியாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
கூடுதல் விபரங்களை, சுற்றுலாத்துறையின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.