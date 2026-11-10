மார்க்கெட்டை மூடுவதற்கு உத்தரவு வியாபாரிகள், விவசாயிகள் மறியல்
மார்க்கெட்டை மூடுவதற்கு உத்தரவு வியாபாரிகள், விவசாயிகள் மறியல்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில், கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம், 2003 முதல், 200க்கும் மேற்பட்ட கடைகளுடன், பத்தலப்பள்ளி காய்கறி மார்க்கெட் இயங்குகிறது. இங்கிருந்து தமிழகம் மட்டுமின்றி, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளாவுக்கும் காய்கறி அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
இப்பகுதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உயர்மட்ட மேம்பால பணி, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டும் பணி நடக்கிஹது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதை கருத்தில் கொண்டு மார்க்கெட்டை நவ.,12ம் தேதிக்குள் நிரந்தரமாக மூட, உயர்நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலுடன், மாவட்ட நிர்வாகம் நோட்டீஸ் வழங்கியது. இதற்கு மார்க்கெட் வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மா.கம்யூ., கட்சி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில், நேற்று பேரணியாக சென்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்கப்பட்டது. போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால், ஓசூர் சப்–கலெக்டர் அலுவலகம் முன் தேன்கனிக்கோட்டை சாலையில், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில செயலர் பெருமாள் தலைமையில் நேற்று காலை ஆர்ப்பாட்டம், மறியல் போராட்டம் நடந்தது. பிறகு சப்–கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மார்க்கெட்டை மூடக்கூடாது என வலியுறுத்தி வியாபாரிகள் மனு அளித்தனர்.