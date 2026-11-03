நெடுஞ்சாலை உத்தரவை மீறி அமைத்த தரக்கடைகள் அகற்றம் உள்ளூர் பிரமுகர்களிடம் காசு கொடுத்த வியாபாரிகள் மறியல்
நெடுஞ்சாலை உத்தரவை மீறி அமைத்த தரக்கடைகள் அகற்றம் உள்ளூர் பிரமுகர்களிடம் காசு கொடுத்த வியாபாரிகள் மறியல்
UPDATED : நவ 03, 2026 02:05 AM
ADDED : நவ 03, 2026 02:03 AM
UPDATED : நவ 03, 2026 02:05 AM ADDED : நவ 03, 2026 02:03 AM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் ஆதிகும்பேஸ்வரர் வடக்கு வீதி முதல், செல்வம் தியேட்டர் வரை நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு, தற்காலிக தரைக்கடை வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்து வருவது வழக்கம். ஆளும்கட்சியினர் சிலர், தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொண்டு, வெளியூர் தரைக்கடை வியாபாரிகளிடம், தரைக்கடை செட் அமைத்தல், மின்வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் என, 5 முதல் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை வாடகையாக வசூலித்து வந்தனர்.
இந்தாண்டு ஈரோடு, மதுரை, கரூர், திண்டுக்கல், சேலம் உட்பட, பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து, 200-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக வியாபாரிகள் விற்பனைக்காக வந்து இடம் பிடித்து இருந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் போலீசார், தரைக்கடைகளுக்கு அனுமதி இல்லை. நீதிமன்ற உத்தரவு என கூறி, சாலையோர தற்காலிக தரைக்கடைகளை அகற்றினர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வெளியூர் தரைக்கடை வியாபாரிகள் திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்த டி.எஸ்.பி., அழகேசன் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தரைக்கடைகள் அகற்றுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தியதால், மறிலை கைவிட்டனர்.
இதுகுறித்து வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
கடந்த 20 நாட்களாக தரைக்கடைகள் அமைத்துள்ளோம். ஒவ்வொரு கடைக்கும் 5 முதல் 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரை, ஒவ்வொரு கடைக்கும், உள்ளூர் பிரமுகர்கள் சிலரிடம் வாடகை கொடுத்துள்ள நிலயைில், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கடைகளை அகற்றுவது வேதனையாக உள்ளது. எனவே, தீபாவளி பண்டிகைக்கு சாலையோரத்தில் வியாபாரம் செய்திட நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அனுமதிக்கவேண்டும். அனுமதி மறுக்கும்பட்சத்தில், உள்ளூர் பிரமுகர்களிடம் நாங்கள் வழங்கிய பணத்தை அதிகாரிகள் பெற்று தர வேண்டும் என்றனர்.
பாக்ஸ்:தஞ்சாவூர், காந்திஜி சாலை, அண்ணா சிலை, பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில், தரைக்கடை அமைத்துள்ள வெளியூர் வியாபாரிகளிடம் இருந்து, 15 முதல் 40 ரூபாய் வரை கட்டாய வசூலில் ஈடுபடுவதாக வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர்.