ஒரே இடத்தில் 3 ஆண்டு பணியாற்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் இடமாற்றம்
ஒரே இடத்தில் 3 ஆண்டு பணியாற்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் இடமாற்றம்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 06:15 PM
சென்னை: ஒரே மது கடையில், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் ஊழியர்களை இடமாற்றம் செய்ய, ‘டாஸ்மாக்’ நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதற்கு, கடை பராமரிப்பு செலவு போன்றவற்றை, ஊழியர்கள் காரணமாக கூறினர். எனவே, அந்த செலவுகளை நிர்வாகமே ஏற்கும் வகையில், துாய்மை பணிக்காக ஒரு கடைக்கு மாதம், 3,000 ரூபாய் முதல், 5,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
ஊழியர்களுக்கு தலா, 10 ஆயிரம் ரூபாய் ஊதிய உயர்வு, சீருடைக்கு ஆண்டுக்கு, 6,000 ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் பணம் வசூலிப்பவர்கள் மீது, பாரபட்சமின்றி உடனுக்குடன் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
எனவே, அதிக வசூலாகும் கடைகளில் பணிபுரியும் ஆர்வம், ஊழியர்களிடம் குறைந்ததுடன், சொந்த ஊரில் பணிபுரிய விரும்புகின்றனர். எனவே, ஒரே இடத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிவோர் இடமாற்றம் செய்யப்பட உள்ளனர். இதற்கு, டாஸ்மாக் நிறுவன இயக்குநர்கள் குழுவும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.