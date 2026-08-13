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﻿ காவலர்கள் 494 பேரின் இடமாற்ற உத்தரவு ரத்து

﻿ காவலர்கள் 494 பேரின் இடமாற்ற உத்தரவு ரத்து

ADDED : ஆக 13, 2026 05:43 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:43 AM

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சென்னை: காவலர்கள், 494 பேரின் பணியிட மாற்ற உத்தரவை, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் ரத்து செய்துள்ளார்.

பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட காவலர்கள், 494 பேர், தங்களின் குடும்ப சூழல் காரணமாக, மீண்டும் பழைய இடத்திலேயே பணிபுரிய விருப்பம் தெரிவித்து, டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். இம்மனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, சமீபத்தில் அவர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கான உத்தரவை, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், நேற்று ரத்து செய்துள்ளார்.

அதற்கான உத்தரவில், 'சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள், 494 பேரும், ஓராண்டுக்கு மீண்டும் பணியிட மாறுதல் கோரி மனு அளிக்கக்கூடாது. இதனை மீறி மனு அளித்தால், அவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது' என, கூறப்பட்டுள்ளது.

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