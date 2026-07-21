நாயை விட மோசமாக நடத்துகின்றனர்: பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் குற்றச்சாட்டு
நாயை விட மோசமாக நடத்துகின்றனர்: பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:52 PM
சிவகாசி: ''அதிகாரிகள் தங்களை நாயை விட மோசமாக நடத்துகின்றனர்,'' என சிவகாசியில் அமைச்சர் கீர்த்தனாவிடம் பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் அமைச்சர் கீர்த்தனா தலைமையில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள், பட்டாசு விற்பனையாளர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
அப்போது சிவகாசியை சேர்ந்த பாஸ்கர் கூறுகையில், ''பட்டாசு ஆலைகளில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக ஆலையின் உரிமையாளர்களை கைது செய்கின்றனர். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு உடனிருந்து உதவ முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. கரூர் துயர சம்பவத்தில் முதல்வர் விஜய் அனுபவித்த வேதனையை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவித்து வருகின்றோம். ஆலை உரிமையாளர்கள் மீதான கைது நடவடிக்கையை கைவிட பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்,'' என்றார்.
துாத்துக்குடியை சேர்ந்த கண்ணன் கூறுகையில், ''துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 60 பட்டாசு ஆலைகள் செயல்பட தயாராக இருந்தும் அதற்கு அனுமதி வழங்க அதிகாரிகள் மறுக்கின்றனர். எங்களை நாயை விட மோசமாக நடத்துகின்றனர், என்றார்.
பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கேட்ட அமைச்சர், பட்டாசு தொழில் முன்னேற அரசு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என உறுதிய ளித்தார்.